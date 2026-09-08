OMER-DECUGIS & CIE : Le Groupe Omer-Decugis et Andès, l'Association Nationale des Epiceries Solidaires, renouvellent leur partenariat autour du don alimentaire et de l'insertion sociale en soutien au Potager de Marianne

Rungis, le 08 septembre 2026 – Le Groupe Omer-Decugis, spécialiste des fruits et légumes - notamment exotiques - et l'association Andès, le réseau national des épiceries solidaires, ont renouvelé leur partenariat pour une durée de trois ans. Celui-ci permet de soutenir le Potager de Marianne, une plateforme d'approvisionnement pour l'aide alimentaire, gérée en atelier de chantier d'insertion par Andès.

370 tonnes de fruits données en 2025

Le don alimentaire constitue un pilier de la politique RSE du Groupe Omer-Decugis. Chaque année, les équipes mobilisent leurs moyens logistiques afin de valoriser des produits parfaitement sains et conformes sur le plan sanitaire, néanmoins exclus des circuits commerciaux traditionnels en raison de défauts visuels ou de critères de maturité spécifiques. En 2025, le Groupe Omer-Decugis a ainsi distribué plus de 700 tonnes de fruits à différentes associations d'aide alimentaire.

Parmi elles, le chantier d'insertion « Le Potager de Marianne » (situé à Rungis et porté par Andès) a reçu près de 370 tonnes de fruits – dont 240 tonnes de bananes. Cette contribution majeure positionne le Groupe Omer-Decugis comme l'un des principaux donateurs du réseau.

Bananes, mangues et ananas approvisionnent toute l'année les épiceries solidaires pour permettre à des personnes en situation de précarité d'accéder à une alimentation variée, de qualité, à un coût représentant seulement 10 % à 30 % de la valeur marchande des produits.

Une aide essentielle dans un contexte marqué par la hausse persistante du coût de la vie. Selon un récent baromètre réalisé par Ipsos BVA pour Andès, 49 % des travailleurs pauvres déclaraient être souvent contraints de se restreindre alimentairement en raison de leur situation financière, contre 45 % en 2025 [1] .

« Alors que le taux de pauvreté atteint aujourd'hui son plus haut niveau depuis 1996, les profils des personnes accueillies dans nos épiceries solidaires sont malheureusement de plus en plus divers : mamans solos, étudiants, travailleurs précaires ou retraités aux petites pensions. Nous mettons tout en oeuvre pour garantir un accès digne à une alimentation saine et diversifiée, avec une attention particulière portée à la disponibilité des fruits et légumes frais, souvent trop chers pour les personnes que nous accompagnons. Cet engagement ne serait pas possible sans la mobilisation de nos partenaires. La richesse et la constance de notre partenariat avec le Groupe Omer-Decugis sont à ce titre exemplaires : tant par la quantité et la qualité des dons que par l'accompagnement des parcours professionnels de nos salariés, avec une réelle complémentarité entre les métiers sur lesquels nous les formons et les besoins de l'entreprise. » , déclare Yann AUGER, Directeur Andès .

« Donner une seconde vie aux fruits qui ne peuvent être commercialisés dans nos circuits habituels est une évidence pour notre Groupe. Depuis 2017, avec Andès, nous faisons de ces dons un véritable levier de solidarité et d'accès à une alimentation de qualité. Nous sommes donc très heureux de renouveler ce partenariat pour trois ans et de poursuivre, dans la durée, un engagement qui fait pleinement écho à nos valeurs. » déclare Serge DE BACKER, Directeur RSE du Groupe Omer-Decugis.

Favoriser l'insertion sociale depuis 2017

Au-delà de la solidarité alimentaire, le partenariat repose également sur un engagement fort en faveur de l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi sur le bassin de Rungis : demandeurs d'emploi de longue durée, jeunes peu qualifiés, personnes en situation de handicap, réfugiés, etc.

Dans ce cadre, les filiales du Groupe Omer-Decugis accueillent chaque année des stagiaires orientés par le Potager de Marianne . Lorsque les périodes d'immersion sont concluantes et que les besoins de l'entreprise le permettent, elles peuvent déboucher sur des recrutements en contrat à durée indéterminée.

Depuis 2017, le Groupe Omer-Decugis a ainsi accueilli 24 stagiaires dont 46 % ont intégré les équipes en CDD ou CDI sur des postes de préparateurs de commandes ou de manutentionnaires.

« Andès, et tout particulièrement le Potager de Marianne à Rungis, a la chance de pouvoir s'appuyer sur un bassin d'emploi extrêmement dynamique et des acteurs engagés pour favoriser la réussite des parcours des salariés. Pour confronter leur projet à la réalité des attentes du milieu professionnel, parfaire leurs compétences et parfois concrétiser leur parcours en intégrant une entreprise sur le marché, nous n'hésitons jamais à solliciter le Groupe Omer-Decugis. La réactivité, la fluidité des échanges et les retours d'expériences nous permettent d'ajuster l'accompagnement et d'optimiser les chances de faire de leur parcours une réussite. Continuons ensemble d'écrire ces belles histoires ! » , déclare Nicolas LEMONNIER, Directeur du Potager de Marianne.

« Nous partageons avec Andès la conviction que l'entreprise a un rôle à jouer dans l'insertion professionnelle des personnes éloignées de l'emploi. Accueillir des stagiaires issus du Potager de Marianne, leur faire découvrir nos métiers (de logistique, de production…), et, lorsque cela est possible, les accompagner vers un emploi durable : c'est notre façon de donner corps à nos engagements. Ce partenariat ouvre des opportunités concrètes à des femmes et des hommes qui souhaitent se réinsérer professionnellement, tout en répondant à nos besoins de recrutement sur des métiers essentiels à notre activité », déclare Sylvie BICAN, DRH du Groupe Omer-Decugis.

À propos d'ANDES

Andès est l'Association Nationale des Epiceries Solidaires. Depuis plus de 25 ans, Andès fédère, anime et développe sur tout le territoire français un réseau de près de 650 épiceries solidaires. Elles accompagnent chaque année plus de 265 000 personnes en leur permettant de reprendre la main sur leur alimentation et leur avenir.

À propos du Groupe SOS

Le Groupe SOS est une organisation à but non lucratif, engagée en faveur du vivre-ensemble. Il développe et unit des associations et entreprises sociales, reliées par leur engagement social et environnemental. Son action s'articule autour de deux grandes priorités : la gestion d'établissements non lucratifs dédiés à la jeunesse, à la santé, aux personnes vulnérables et aux personnes âgées ; la préparation d'un avenir durable et solidaire, avec des projets ambitieux pour la transition écologique, la revitalisation territoriale, les commerces responsables et l'accès à la culture. Laïc et apartisan, il porte un véritable projet de société, centré sur l'intérêt général. Avec 26 000 personnes employées, 2 millions de bénéficiaires chaque année et une présence dans 50 pays, le Groupe SOS prouve qu'un impact d'envergure est souhaitable, pour bâtir un avenir plus juste et solidaire.

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Omer-Decugis & Cie dispose de deux pôles de distribution complémentaires, SIIM et Bratigny, qui desservent l'ensemble des segments du marché. Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 M€ au 30 septembre 2025, représentant plus de 185 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

Contacts

Omer-Decugis & Cie

Jeanne-Elise ROSSI

jrossi@omerdecugis.com

ANDES

Christelle Perrin – Directrice de pôle réseau, programmes et communication

Christelle.perrin@andes-france.com 06 27 61 72 30

Elise Bois – Chargée de communication

Elise.bois@andes-france.com

06 49 79 90 74

[1] Communique-de-presse_Barometre-national-travailleurs-pauvres-Andes-x-Ipsos.pdf