OMER-DECUGIS & CIE : Le Groupe Omer-Decugis, acteur majeur des fruits et légumes, renforce sa démarche de durabilité avec l'obtention du label "Marché Durable" pour sa filiale Bratigny

Rungis, le 09 juillet 2026 - Bratigny, filiale du Groupe Omer-Decugis & Cie et acteur de référence du Marché International de Rungis, obtient la plus haute distinction du label « Marché Durable » certifié par l'AFNOR. Co-construit par la Semmaris/Marché de Rungis et les grossistes, avec le soutien des interprofessions et la Fédération des Marchés de gros de France, cette reconnaissance valide l'ambition environnementale et sociétale portée par le Groupe. Spécialiste des fruits et légumes, notamment exotiques, Omer-Decugis & Cie inscrit le développement durable au cœur de sa gouvernance et de son modèle opérationnel.

Le label « Marché Durable »

Bratigny, filiale historique du Groupe Omer-Decugis & Cie et distributeur de fruits et légumes locaux (France et Europe) et exotiques, obtient le niveau « Exemplaire » (***) du Label « Marché Durable ».

Co-créé par le Marché International de Rungis, AFNOR Certification, les filières de l'alimentation et la Fédération des Marchés de Gros de France, ce label illustre l'engagement quotidien des acteurs de l'alimentation grossiste à améliorer leurs pratiques sur trois volets : la gouvernance du modèle d'affaires intégrant les enjeux ESG, le respect des hommes et l'impact territorial, l'environnement et la production.

L'audit a particulièrement mis en lumière :

La gouvernance et l'éthique des affaires , intégrant notamment un fort dialogue avec les parties prenantes.

, intégrant notamment un fort dialogue avec les parties prenantes. Une exigence « Qualité totale » garantissant la sécurité alimentaire des produits.

garantissant la sécurité alimentaire des produits. Des dispositifs de référencement, d'évaluation et de suivi des producteurs particulièrement robustes et contribuant à la sécurisation des filières d'approvisionnement ainsi qu'à la promotion de pratiques responsables .

. La qualité des relations entretenues avec les producteurs partenaires en France .

. La réalisation de bilans carbone, l'élaboration d'un plan de décarbonation et l'engagement dans la démarche ACT Pas-à-Pas de l'ADEME .

« L'obtention du label Marché Durable constitue une grande fierté pour nos équipes qui sont les premiers acteurs de notre engagement au quotidien. Ce label est la reconnaissance de nos efforts, et représente une source de motivation à les renforcer chaque jour encore plus ! » , Boris RICHEUX, Directeur Général de Bratigny.

Une reconnaissance qui s'inscrit dans une démarche de durabilité globale portée par le Groupe français

L'obtention de ce label s'intègre pleinement dans la feuille de route du Groupe, engagé depuis de nombreuses années en faveur d'un modèle plus durable : commercialisation du premier ananas « carbon neutral » au monde, lancement de l'ananas sans plumet sur le marché européen, travail sur la recyclabilité des packagings, etc.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie 2030, le Groupe structure son action autour de cinq grandes priorités :

Accélérer la décarbonation : objectif de diminution de -20% de l'empreinte carbone globale (Scopes 1, 2 et 3) d'ici 2030 sur une base 2025.

sur une base 2025. Préserver les sols et la biodiversité : engagement strict pour le «Zéro déforestation» sur l'ensemble des territoires d'approvisionnement et exclusion de toute activité agricole au sein des zones protégées.

sur l'ensemble des territoires d'approvisionnement et exclusion de toute activité agricole au sein des zones protégées. Développer l'économie circulaire et la réduction des déchets : viser le zéro déchet d'emballage non-recyclable et une réduction continue de -5% de gaspillage alimentaire par an d'ici 2030.

et une d'ici 2030. Garantir le respect des droits fondamentaux et améliorer les conditions de travail : garantie absolue du respect des droits de l'homme, tolérance zéro pour le travail forcé ou des enfants et amélioration de la santé et la sécurité des collaborateurs.

et amélioration de la santé et la sécurité des collaborateurs. Renforcer la création de valeur locale et soutien au développement des territoires : accompagnement renforcé des producteurs partenaires (+10% d'ici 2030) par des efforts de formation, de conseil technique et d'appui à l'obtention de certifications.

La démarche RSE est par ailleurs intégrée à l'agenda des Conseils d'Administration avec un Comité RSE dédié.

Enfin, en 2025, le Groupe a obtenu une évaluation Gold EcoVadis (80/100), soit +10 points vs 2024 et a donné plus de 700 tonnes de fruits à des associations partenaires en France.

Serge DE BACKER, Directeur RSE du Groupe, souligne : « Nous sommes très fiers de placer la durabilité au cœur de notre gouvernance. Notre activité de producteur et distributeur de fruits et légumes nous confère une responsabilité majeure vis-à-vis des écosystèmes. La distinction "Exemplaire" obtenue par Bratigny démontre que nos engagements à l'horizon 2030 ne sont pas de simples déclarations d'intention mais une réalité opérationnelle portée par nos filiales. »

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Omer-Decugis & Cie dispose de deux pôles de distribution complémentaires, SIIM et Bratigny, qui desservent l'ensemble des segments du marché. Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 81/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2024, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 284,8 M€ au 30 septembre 2025, représentant plus de 185 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

Contacts

Omer-Decugis & Cie

Jeanne-Elise ROSSI

jrossi@omerdecugis.com ACTUS finance & communication

Corinne Puissant - Relation Investisseurs

+33 (0)1 53 67 36 77 - omerdecugis@actus.fr

Fatou-Kiné N'DIAYE – Relation Presse

+33 (0)1 53 67 36 34 - fndiaye@actus.fr