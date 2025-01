OMER-DECUGIS & CIE : Bilan semestriel du contrat de liquidité contracté avec la Société de Bourse Gilbert Dupont au 31 décembre 2024

Rungis, le 6 janvier 2025 – Au titre du contrat de liquidité confié par la société OMER-DECUGIS à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 31 décembre 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 12 468

Solde en espèces: 62 776,91 €

Au cours du 2 ème semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 81 880 titres 362 125,48 € 1 100 transactions VENTE 89 299 titres 391 919,05 € 980 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 28 juin 2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

Nombre d'actions : 19 887

Solde en espèces: 32 984,16 €

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :

Nombre d'actions : 0

Solde en espèces: 200 000,00 €

À propos d'Omer-Decugis & Cie

Omer-Decugis & Cie est un groupe familial fondé en 1850 spécialisé dans les fruits et légumes frais, en particulier exotiques, à destination des consommateurs européens. Maîtrisant l'ensemble de la chaîne de valeur dès la production et l'importation ainsi qu'un savoir-faire spécifique en mûrissage, le Groupe assure la commercialisation de ses fruits provenant essentiellement d'Amérique Latine, d'Afrique et d'Europe dans tous les réseaux de distribution (grandes et moyennes surfaces, restauration hors domicile, distribution spécialisée et fraîche découpe). Engagé en faveur d'une agriculture durable, respectueuse des territoires et des hommes, le Groupe a obtenu une notation de 80/100 lors de la campagne EthiFinance ESG Ratings 2023, soulignant la maturité de la démarche ESG du Groupe. Implanté sur le Marché de Rungis, Omer-Decugis & Cie a réalisé un chiffre d'affaires de 247,4 M€ au 30 septembre 2024, représentant plus de 160 000 tonnes de fruits et légumes frais distribués.

ANNEXE

Achats Ventes Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de transactions Nombre de titres Capitaux en

EUR TOTAL 1 100 81 880 362 125,48 980 89 299 391 919,05 01/07/2024 1 89 364,9 10 945 3881,96 02/07/2024 8 569 2320,23 0 0 0 03/07/2024 13 948 3796,03 7 534 2145,42 04/07/2024 3 279 1125,99 14 900 3620,14 05/07/2024 3 314 1287,4 6 719 2939,73 08/07/2024 13 969 3956,79 5 868 3548,7 09/07/2024 6 297 1205,82 1 100 407 10/07/2024 5 493 2001,58 1 123 500,61 11/07/2024 12 873 3517,45 1 258 1039,74 12/07/2024 10 740 2968,03 3 671 2690,58 15/07/2024 4 171 684 7 1206 4834,18 16/07/2024 10 935 3749,84 27 2694 10978,65 17/07/2024 11 1181 4737,62 23 1973 8015,46 18/07/2024 17 1225 5314,1 27 2110 9242,69 19/07/2024 8 512 2370,85 16 2256 10244,39 22/07/2024 9 1085 5135,5 32 2091 10187,87 23/07/2024 9 861 4196,5 13 1091 5369,59 24/07/2024 9 912 4454,29 7 443 2204,21 25/07/2024 7 720 3496,28 0 0 0 26/07/2024 15 1104 5269,28 2 150 712 29/07/2024 14 1064 5020,98 5 565 2695,05 30/07/2024 1 3 13,95 1 350 1627,5 31/07/2024 4 234 1090,09 3 322 1500,52 01/08/2024 5 466 2168,4 0 0 0 02/08/2024 11 865 4006,37 0 0 0 05/08/2024 16 832 3783,18 4 536 2413,04 06/08/2024 4 613 2739,93 7 964 4330,85 07/08/2024 2 50 226 12 792 3608,62 08/08/2024 5 611 2784,75 0 0 0 09/08/2024 6 603 2728,23 0 0 0 12/08/2024 1 500 2250 2 10 45,2 13/08/2024 2 100 450 0 0 0 14/08/2024 1 120 540 2 135 607,5 15/08/2024 4 371 1665,59 8 949 4295,89 16/08/2024 0 0 0 8 625 2857,09 19/08/2024 1 100 458 3 214 982,26 20/08/2024 6 464 2128,62 0 0 0 21/08/2024 1 150 687 0 0 0 22/08/2024 2 200 916 1 7 32,13 23/08/2024 4 255 1168,9 0 0 0 26/08/2024 9 904 4460,99 28 2855 13768,75 27/08/2024 7 695 3568,56 6 773 3989,16 28/08/2024 10 848 4311,1 14 885 4522,88 29/08/2024 15 1382 6940 12 806 4085,75 30/08/2024 4 222 1118,66 9 330 1675,6 02/09/2024 7 911 4549,56 2 722 3612,24 03/09/2024 4 365 1794,66 4 225 1109,47 04/09/2024 17 1018 4908,66 2 111 537,24 05/09/2024 3 13 61,75 7 539 2591,84 06/09/2024 10 889 4288,76 0 0 0 09/09/2024 6 430 2041,98 1 200 954 10/09/2024 2 4 18,96 7 693 3304,87 11/09/2024 12 579 2775,22 2 140 673,8 12/09/2024 13 744 3511,28 4 170 791,45 13/09/2024 8 578 2673,28 3 173 801,79 16/09/2024 16 1596 7248,04 0 0 0 17/09/2024 9 728 3255,15 6 775 3476,65 18/09/2024 4 209 935 0 0 0 19/09/2024 6 189 843,77 0 0 0 20/09/2024 2 65 290,45 0 0 0 23/09/2024 10 821 3627,47 0 0 0 24/09/2024 10 853 3717,15 4 1046 4597,4 25/09/2024 6 333 1427,65 4 274 1171,16 26/09/2024 4 283 1206,75 6 447 1912,48 27/09/2024 9 555 2369,55 12 956 4124,13 30/09/2024 3 90 384,4 4 157 673,85 01/10/2024 2 90 382,4 3 120 513,4 02/10/2024 1 10 42,7 1 100 428 03/10/2024 7 261 1101,47 3 325 1391,25 04/10/2024 7 178 744,86 0 0 0 07/10/2024 2 66 270,28 4 200 834 08/10/2024 5 334 1360,22 6 697 2845,76 09/10/2024 6 256 1036,38 7 412 1678,88 10/10/2024 13 750 3019,1 23 2053 8345,99 11/10/2024 4 465 1903,85 13 1609 6646,19 14/10/2024 2 218 915,6 9 1091 4588,35 15/10/2024 12 1452 6066,37 3 555 2264,4 16/10/2024 13 1064 4297,7 4 349 1421,07 17/10/2024 5 509 2137,75 28 3669 15072,03 18/10/2024 12 774 3267,77 4 306 1299,84 21/10/2024 8 656 2746,38 3 154 645,8 22/10/2024 10 699 2901,23 9 650 2709,2 23/10/2024 16 967 4030,84 9 330 1379,6 24/10/2024 6 619 2555,51 2 200 824 25/10/2024 1 50 208 7 818 3391,05 28/10/2024 0 0 0 24 2518 10744,67 29/10/2024 9 651 2768,12 7 529 2251,21 30/10/2024 8 775 3403,26 24 2183 9573,65 31/10/2024 14 1394 6171,27 19 1672 7469,18 01/11/2024 12 1262 5711,36 15 1379 6279,58 04/11/2024 11 661 3026,45 8 454 2077,28 05/11/2024 31 2014 9382,58 24 1731 8288,3 06/11/2024 42 3439 15322 3 383 1685,67 07/11/2024 18 1162 4959,6 11 764 3282,81 08/11/2024 5 473 2071,56 27 3186 14106,4 11/11/2024 14 595 2627,32 7 328 1456,21 12/11/2024 14 1122 4961,52 15 1984 8933,97 13/11/2024 8 655 2969,16 5 235 1072,9 14/11/2024 18 1313 5841,79 17 2556 11570,48 15/11/2024 17 1237 5548,36 6 466 2076,35 18/11/2024 7 715 3154,45 1 10 44,1 19/11/2024 9 576 2522,91 2 150 645 20/11/2024 7 778 3388,49 8 1368 6000,68 21/11/2024 2 120 516 8 485 2106,8 22/11/2024 11 586 2604,85 17 1944 8704,67 25/11/2024 10 748 3422,4 6 330 1502,71 26/11/2024 12 923 4182,62 3 394 1768,32 27/11/2024 10 571 2534,18 1 11 49,28 28/11/2024 8 511 2233,8 4 265 1157,27 29/11/2024 5 322 1403,37 8 531 2335,62 02/12/2024 19 1396 5983,8 20 1604 6949,41 03/12/2024 9 639 2713,65 4 178 762,12 04/12/2024 12 910 3845,16 14 701 2982,48 05/12/2024 6 320 1344,48 5 450 1892 06/12/2024 8 634 2667,44 18 1306 5533,68 09/12/2024 9 501 2157,12 5 258 1118,82 10/12/2024 24 1432 5986,79 2 136 569,18 11/12/2024 9 313 1341,36 17 1043 4455,31 12/12/2024 16 1542 6584,31 9 1115 4767,75 13/12/2024 13 700 2943,15 4 149 628,98 16/12/2024 15 882 3680,42 7 602 2528,73 17/12/2024 4 130 542,8 16 900 3787,85 18/12/2024 23 1326 5449,12 1 50 209 19/12/2024 5 354 1429,73 3 290 1176 20/12/2024 0 0 0 20 1784 7325,18 23/12/2024 5 285 1171,1 8 927 3854,36 24/12/2024 4 203 836,33 2 279 1152,27 27/12/2024 7 500 2066,32 9 448 1854,8 30/12/2024 7 260 1089,3 13 707 2976,13 31/12/2024 2 350 1470 0 0 0