Oman : TotalEnergies lance le projet Marsa LNG

Le projet de Marsa LNG générera des opportunités d'emploi pérennes et des retombées socio-économiques significatives pour la ville de Sohar et la région.

Les principaux contrats d'ingénierie et de construction (EPC) ont été attribués à Technip Energies pour l'usine de GNL et à CB&I pour la cuve de GNL d'une capacité de 165 000 m3.

L'usine de Marsa LNG fonctionnera à 100% à l'électricité, et sera alimentée en électricité solaire, ce qui en fera l'une des usines de GNL ayant la plus faible intensité carbone au monde, avec moins de 3 kg CO2e/bep.

À travers leur coentreprise Marsa Liquefied Natural Gas (" Marsa "), TotalEnergies (80 %) et OQ (20 %) lancent le projet intégré Marsa LNG qui comprend 3 volets : la production de gaz en amont, la liquéfaction de gaz en aval, la production d'électricité solaire.

Enfin, TotalEnergies (49%) et OQ Alternative Energy (51%) ont confirmé être en discussions très avancées pour développer conjointement un portefeuille de projets renouvelables de 800 MW, dont le projet solaire de 300 MWc qui alimentera Marsa LNG.

(AOF) - TotalEnergies et OQ, la compagnie pétrolière omanaise, ont annoncé la décision finale d’investissement (FID) du projet Marsa LNG. TotalEnergies a également signé un accord (Sale and Purchase Agreement) avec Oman LNG par lequel la compagnie enlèvera 0,8 Mtpa de GNL pendant dix ans à compter de 2025, faisant d’elle l’un des principaux acheteurs de la production d’Oman LNG.

