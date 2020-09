Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Oman devrait être représenté à la cérémonie Israël-Emirats-Bahreïn - responsable américain Reuters • 15/09/2020 à 16:00









WASHINGTON, 15 septembre (Reuters) - Le sultanat d'Oman devrait être représenté par son ambassadeur aux Etats-Unis à la cérémonie de signature, ce mardi à la Maison blanche, des accords de normalisation des relations conclus par Israël avec les Emirats arabes unis et Bahreïn, a dit un responsable de l'administration américaine. Cette présence devrait renforcer l'hypothèse selon laquelle Oman sera le prochain pays du Golfe à conclure un tel accord avec Israël, sous l'égide des Etats-Unis. (Steve Holland version française Bertrand Boucey)

