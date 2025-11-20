 Aller au contenu principal
Oman Air étudie la possibilité de commander une flotte d'avions à fuselage étroit au début de l'année prochaine, selon son directeur général
information fournie par Reuters 20/11/2025 à 12:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Oman Air pourrait passer une commande d'avions à fuselage étroit au début de l'année prochaine, a déclaré à Reuters le directeur général de la compagnie aérienne de l'État du Golfe.

"Nous aurons certainement besoin de plus d'avions à fuselage étroit, oui. Et nous ferons quelque chose à ce sujet, qu'il s'agisse du carnet de commandes, du marché de la location, nous ne l'avons pas encore déterminé", a déclaré le directeur général Con Korfiatis dans une interview accordée cette semaine en marge du salon aéronautique de Dubaï.

La compagnie aérienne "commencera probablement à faire quelque chose au sujet d'avions supplémentaires" d'ici le début de l'année prochaine, a-t-il ajouté.

