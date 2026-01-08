Omada Health progresse grâce à un programme d'amaigrissement qui donne de bons résultats dans le cadre d'une étude menée sur un an

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions du fournisseur de soins chroniques virtuels Omada Health OMDA.O augmentent de 2% à 16,90 $ avant le marché

** La société affirme que les membres de son programme ont perdu 18,4 % de leur poids corporel en prenant des médicaments GLP-1, contre 11,9 % dans d'autres études

** La perte de poids moyenne pour tous les participants était de 16,3 %, soit près du double des recherches similaires, selon la société

** 67% sont restés sous traitement pendant un an, contre 47% à 49% dans d'autres études, ajoute l'OMDA

** Le programme combine des médicaments tels que le semaglutide de Novo Nordisk et le tirzepatide d'Eli Lilly avec un coaching et des conseils sur le mode de vie, selon la société

** En date de la dernière clôture, l'action a augmenté de ~5% au cours de l'année écoulée