Omada Health progresse grâce à un programme d'amaigrissement qui donne de bons résultats dans le cadre d'une étude menée sur un an
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 janvier - ** Les actions du fournisseur de soins chroniques virtuels Omada Health OMDA.O augmentent de 2% à 16,90 $ avant le marché

** La société affirme que les membres de son programme ont perdu 18,4 % de leur poids corporel en prenant des médicaments GLP-1, contre 11,9 % dans d'autres études

** La perte de poids moyenne pour tous les participants était de 16,3 %, soit près du double des recherches similaires, selon la société

** 67% sont restés sous traitement pendant un an, contre 47% à 49% dans d'autres études, ajoute l'OMDA

** Le programme combine des médicaments tels que le semaglutide de Novo Nordisk et le tirzepatide d'Eli Lilly avec un coaching et des conseils sur le mode de vie, selon la société

** En date de la dernière clôture, l'action a augmenté de ~5% au cours de l'année écoulée

Valeurs associées

OMADA HLTH
16,5700 USD NASDAQ 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Fermer

