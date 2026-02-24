Amazon retire de la vente un livre de "dark romance" mis en cause pour pédocriminalité

Amazon a annoncé mardi le retrait de sa plateforme d'un livre de "dark romance" accusé de faire l'apologie de la pédocriminalité et signalé à la justice.

Interrogé par l'AFP au sujet de la vente en ligne de l'ouvrage autoédité "Corps à coeur", un porte-parole d'Amazon a indiqué que la plateforme retirait "le titre en question", à la suite de ses "investigations". Le géant du e-commerce avait signalé précédemment procéder "à l'examen urgent du titre".

Plus tôt dans la journée, la Haute commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry avait annoncé avoir saisi la justice pour réclamer le retrait du livre après le lancement d'une pétition contre l'ouvrage, ayant recueilli plus de 60.000 signatures.

"On ne peut pas tout écrire au nom de la +dark romance+", a déclaré Sarah El Haïry sur X. "Certains extraits relèvent de l’apologie de la pédophilie et pédocriminalité. Face à ces dérives à des fins +récréatives+ ou +lucratives+, nous avons le devoir d’agir. J’ai saisi la plateforme Pharos et la justice", a-t-elle ajouté.

La haute-commissaire à l'Enfance, Sarah El Haïry, le 14 janvier 2026 à Nantes ( AFP / Loic VENANCE )

Le député LFI Antoine Léaument avait également indiqué sur X avoir saisi la justice après avoir découvert "avec la nausée" des extraits présentant des "scènes explicitement pédocriminelles en les +romançant+".

La pétition lancée sur Change.org après une série de messages postés sur la communauté #BookTok estime que "l'ouvrage +Corps à cœur+ franchit une ligne rouge éthique et légale qui nécessite une intervention immédiate".

Pour Solène Podevin-Favre, présidente de l'association Face à l’inceste, le livre s'inscrit dans la lignée des "poupées pédocriminelles vendues par Shein" et pose "l’inceste comme un objet de fantasme, livre le corps d’enfants fictifs à des scènes de viols et de torture dont la lecture est difficilement soutenable".

"Corps à coeur" est un livre autopublié, dont le premier tome est sorti en 2023 et le second un an plus tard. Il entre dans la catégorie de la "dark romance" ("sombre romance"), sous-genre littéraire apparu dans les années 2010 qui a connu un succès croissant. Ces romans mettent en scène des relations impossibles qui peuvent être basées sur des violences sexuelles ou psychologiques.

Dans un récent message sur les réseaux sociaux, l'autrice Jessie Auryann a dénoncé "une campagne de dénigrement" visant son "travail d'auteure" et sa "personne". Elle affirme que son roman "comporte des avertissements clairs" dès les premières pages.

Amazon a affirmé disposer "de règles strictes en matière de contenu" et exiger "que tous les livres vendus" sur sa plateforme "respectent la réglementation en vigueur". "Nous enquêtons immédiatement sur tout signalement et retirons les livres non conformes", selon son porte-parole.

Le livre est "affiché comme +réservé à un public averti et majeur+ mais aucun dispositif de vérification d’âge n’est prévu" par Amazon pour le commander, observe dans un communiqué Face à l'Inceste, qui s'étonne qu'il ait obtenu un numéro ISBN de l’agence francophone pour la numérotation internationale du livre (AFNIL).