Olympics-Korn Ferry va aider à recruter plus de 4 000 personnes pour les Jeux pour LA28
information fournie par Reuters 27/01/2026 à 13:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Rory Carroll

Le cabinet de conseil et de recherche de cadres Korn Ferry KFY.N est devenu un partenaire fondateur des Jeux olympiques de Los Angeles 2028, alors que la ville hôte accélère le recrutement et la planification de l'infrastructure en prévision d'un calendrier chargé d'événements sportifs mondiaux.

Korn Ferry contribuera au recrutement, à l'intégration et au développement d'une main-d'œuvre de plus de 4 000 personnes nécessaires à l'organisation des Jeux, tout en soutenant le développement du leadership et la performance des équipes au sein du comité d'organisation, ont indiqué l'entreprise et LA28 dans un communiqué commun.

Casey Wasserman, président de LA28, a déclaré que le travail de Korn Ferry avec le comité d'organisation a commencé il y a près de deux ans avec le placement de Reynold Hoover au poste de directeur général, et s'est depuis étendu au fur et à mesure que LA28 élabore ses plans de recrutement.

Tami Majer, Directrice des ressources humaines de LA28, a déclaré à Reuters que l'expérience de la société en matière de développement des talents et du leadership contribuait à façonner une culture visant à donner aux employés "à tous les niveaux" les moyens de mener à bien l'événement.

L'annonce de ce partenariat intervient alors que les dirigeants locaux et de l'État mettent en avant les investissements publics proposés pour préparer les principaux sites et espaces publics à l'afflux de visiteurs lié aux grands événements, notamment les matchs de la Coupe du monde de football de cette année et les Jeux d'été de 2028.

Karen Bass, maire de Los Angeles, a annoncé lundi une proposition de financement de près de 100 millions de dollars pour la rénovation, l'amélioration des infrastructures et de la sécurité publique à Exposition Park, qui abrite les futurs sites olympiques LA Memorial Coliseum et BMO Stadium.

Mme Bass a décrit les trois prochaines années comme une période exceptionnellement intense pour les grands événements sportifs et a déclaré que les projets sont destinés à laisser des avantages à long terme pour les résidents.

Andrea Ambriz, directrice générale de l'Exposition Park, a déclaré que les projets amélioreraient la sécurité, l'accessibilité et la modernisation et qu'ils pourraient créer plus de 300 emplois.

"Ces travaux d'amélioration de l'Expo Park sont essentiels alors que nous accueillons le monde entier pour les Jeux olympiques et paralympiques et la Coupe du monde de football", a déclaré Wade Crowfoot, secrétaire aux ressources naturelles de Californie.

"Il est tout aussi important que ces travaux améliorent la sécurité et l'utilisation du parc pour les Angéléniens qui en ont besoin pour sortir en plein air

Sport

Valeurs associées

KORN FERRY
68,195 USD NYSE +0,29%
