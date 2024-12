Olivier Gavalda nommé directeur général de Crédit Agricole S.A.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Olivier Gavalda est titulaire d'une maîtrise en économétrie et d'un DESS organisation/informatique des Arts et Métiers.

En 2007, il devient directeur général du Crédit Agricole de Champagne-Bourgogne. Il rejoint Crédit Agricole S.A. en 2010 en tant que directeur du pôle Caisses régionales puis il est nommé en 2015 directeur général adjoint en charge du pôle développement, client et innovation.

Il rejoint le Crédit Agricole d'Ile-de-France en 1998 en tant que directeur régional puis, en 2002, il est nommé directeur général adjoint du Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, en charge du développement et des ressources humaines.

Olivier Gavalda a fait toute sa carrière au Crédit Agricole. Il entre en 1988 au Crédit Agricole du Midi où il exerce successivement les responsabilités de chef de projet organisation, directeur d'agence, responsable formation et enfin directeur marketing.

(AOF) - Réuni le 17 décembre 2024, le Conseil d’administration de Crédit Agricole S.A., sous la présidence de Dominique Lefebvre, et sur proposition du Comité des nominations et de la gouvernance, a décidé de nommer Olivier Gavalda en qualité de directeur général de Crédit Agricole S.A., à l’issue de l’Assemblée générale du 14 mai 2025. La transition au sein de la direction générale de Crédit Agricole S.A. va s’organiser au cours des prochains mois.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.