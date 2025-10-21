Oliver Bowen, responsable mondial du négoce de naphta chez Glencore, rejoint son rival Vitol, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Shariq Khan et Robert Harvey

Le responsable mondial du négoce de naphta de Glencore GLEN.L , Oliver Bowen, est sur le point de partir pour son rival Vitol, ont déclaré quatre sources à Reuters mardi, faisant de lui le dernier trader de premier plan à quitter la société de négoce de matières premières et d'exploitation minière cotée à Londres au cours des derniers mois.

Bowen commencera à travailler pour Vitol le 7 novembre et supervisera le portefeuille européen de naphta du plus grand négociant de matières premières au monde, a déclaré l'une des sources.

Les sources ont requis l'anonymat pour discuter d'informations confidentielles.

Bowen n'a pas pu être contacté pour un commentaire. Vitol et Glencore se sont refusés à tout commentaire.

Le départ de Bowen de Glencore intervient alors que la société entreprend une réorganisation plus large de ses opérations de négoce, après avoir été confrontée à une chute brutale des bénéfices de ce département. Les bénéfices de base des activités de négoce d'énergie et de charbon sidérurgique de Glencore sont tombés à 306 millions de dollars au premier semestre de cette année, le plus bas pour cette période depuis 2016, a rapporté la société en août .

Bowen, 42 ans, est le chef du négoce de naphta de Glencore depuis au moins 2017, selon un profil sur le site du gouvernement britannique, Companies House. Il a été directeur de la Petrochemical Feedstock Association basée au Royaume-Uni depuis février 2017 jusqu'à ce qu'il démissionne en avril de cette année, a montré le profil.

L'actuel chef du négoce de pétrole et de gaz de Glencore, Alex Sanna, devrait quitter ses fonctions à la fin de l'année, a rapporté Reuters plus tôt, citant une note de service du personnel. Un autre vétéran de Glencore, Maxim Kolupaev, qui dirige actuellement le négoce du gaz et de l'électricité pour la société, remplacera Sanna, qui a dirigé le bureau de négoce du pétrole de la société au cours des six dernières années.