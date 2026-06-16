Olin va racheter Huntsman dans un contexte difficile pour le secteur de la chimie

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Olin OLN.N a annoncé mardi qu'elle allait acquérir Huntsman HUN.N dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à environ 2,43 milliards de dollars, réunissant ainsi deux producteurs chimiques américains alors que le secteur cherche à réaliser des économies d'échelle et de coûts dans un contexte difficile.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Huntsman recevront 0,5476 action Olin pour chaque action qu'ils détiennent, ce qui valorise l'opération à environ 2,43 milliards de dollars, selon un calcul de Reuters basé sur les 175,35 millions d'actions en circulation de Huntsman selon les données de LSEG.

Le prix d'offre implicite de 13,85 dollars par action est inférieur d'environ 12,8% au dernier cours de clôture de Huntsman. L'action Huntsman a reculé de 9,4% dans les échanges avant l'ouverture du marché.

Les producteurs mondiaux de produits chimiques réévaluent leurs stratégies face à une demande en stagnation , à la hausse des coûts de production en Europe et à l'évolution des exigences réglementaires.

La fermeture du détroit d'Ormuz, suite à l'intensification des tensions régionales depuis fin février, a encore perturbé les flux mondiaux de pétrole et de produits pétrochimiques, resserrant l'offre mondiale de produits chimiques et faisant grimper les prix des plastiques et des polymères.

Cette fusion donnera naissance à une entreprise chimique dont le chiffre d'affaires annuel dépassera les 12 milliards de dollars et qui générera plus de 400 millions de dollars de synergies de coûts, ont déclaré les deux sociétés.

Ce rapprochement associe les capacités de production et de matières premières d’Olin, notamment le chlore et la soude caustique, à l’expertise de Huntsman en matière de produits en aval et de formulation, améliorant ainsi l’intégration verticale et réduisant les coûts des matières premières.

La société issue de la fusion, qui s'appellera OlinHuntsman et aura son siège social à The Woodlands, au Texas, sera dirigée par Ken Lane, directeur général d'Olin, tandis que Peter Huntsman, directeur général de Huntsman, occupera le poste de président non exécutif.

L'opération, qui devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027, laissera aux actionnaires d'Olin environ 54,5% de la société issue de la fusion et aux actionnaires de Huntsman 45,5%.