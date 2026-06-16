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Olin va racheter Huntsman dans le cadre d'une opération entièrement en actions ; le cours de l'action chute suite à une offre à prix réduit
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 15:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

16 juin - ** Les actions des entreprises chimiques Olin OLN.N ont progressé de 2,2% à 25,82 $; celles de Huntsman Corp HUN.N ont reculé de 9,2% à 14,44 $

** OLN annonce son intention d'acquérir HUN dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 2,43 milliards de dollars, selon les calculs de Reuters basés sur les 175,35 millions d'actions en circulation de HUN, d'après les données de LSEG

** Aux termes de l'accord, les actionnaires de Huntsman recevront 0,5476 action Olin pour chaque action qu'ils détiennent

** Le prix de l'offre, fixé à 13,85 dollars par action, est inférieur d'environ 12,8% au dernier cours de clôture de Huntsman

** La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027

** À la dernière clôture, OLN affichait une hausse de 21,5% depuis le début de l'année; HUN, une hausse de 58,9% depuis le début de l'année

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

HUNTSMAN
13,010 USD NYSE -18,15%
OLIN
23,640 USD NYSE -6,60%
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