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Olin va racheter Huntsman dans le cadre d'une opération de 2,43 milliards de dollars
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 12:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe chimique Olin OLN.N a annoncé mardi qu'il allait acquérir Huntsman Corp HUN.N dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 2,43 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

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