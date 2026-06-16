Olin va racheter Huntsman dans le cadre d'une opération de 2,43 milliards de dollars

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Le groupe chimique Olin OLN.N a annoncé mardi qu'il allait acquérir Huntsman Corp HUN.N dans le cadre d'une opération entièrement en actions évaluée à 2,43 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.