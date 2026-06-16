Olin va racheter Huntsman dans le cadre d'une opération de 2,43 milliards de dollars, alors que le marché de la chimie traverse une période difficile

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* Les actions de Huntsman reculent de 13%; celles d'Olin de 2,4%

* Synergies de coûts attendues de plus de 400 millions de dollars

* Les dirigeants entrevoient un potentiel d’expansion dans le secteur des époxydes et sur de nouveaux marchés finaux

* La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2027

(Ajout de commentaires issus de la conférence téléphonique aux paragraphes 8 et 9 et mise à jour des cours des actions) par Pooja Menon

Olin OLN.N a annoncé mardi qu’elle allait acquérir Huntsman HUN.N dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 2,43 milliards de dollars, réunissant ainsi deux producteurs chimiques américains alors que le secteur cherche à gagner en taille et à réaliser des économies dans un contexte difficile.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Huntsman recevront 0,5476 action Olin pour chaque action qu'ils détiennent, ce qui valorise l'opération à environ 2,43 milliards de dollars, d'après un calcul de Reuters basé sur les 175,35 millions d'actions en circulation de Huntsman, selon les données de LSEG.

Le prix d’offre implicite de 13,85 dollars par action est inférieur d’environ 12,8% au dernier cours de clôture de Huntsman. L’action Huntsman a chuté de 13%, tandis que celle d’Olin a reculé de 2,4% lors des échanges matinaux.

Les producteurs mondiaux de produits chimiques réévaluent leurs stratégies dans un contexte de stagnation de la demande , de hausse des coûts de production en Europe et d’évolution des exigences réglementaires.

La fermeture du détroit d’Ormuz, suite à l’intensification des tensions régionales depuis fin février, a encore perturbé les flux pétroliers et pétrochimiques, resserrant l’offre mondiale de produits chimiques et faisant grimper les prix des plastiques et des polymères.

Cette fusion donnera naissance à une entreprise chimique dont le chiffre d’affaires annuel dépassera les 12 milliards de dollars et qui générera plus de 400 millions de dollars de synergies de coûts, ont indiqué les deux sociétés.

Ce rapprochement associe les capacités de production et d’approvisionnement en matières premières d’Olin, notamment en chlore et en soude caustique, à l’expertise de Huntsman en matière de produits en aval et de formulations, ce qui améliore l’intégration verticale et réduit les coûts des matières premières.

Lors d’une conférence téléphonique, les dirigeants ont déclaré que la division munitions d’Olin, Winchester, resterait un élément central du portefeuille et un levier de croissance future, tirant parti des gains d’efficacité de la chaîne d’approvisionnement de la société fusionnée.

Ils entrevoient également des opportunités, notamment dans le domaine des résines époxy, qui leur permettront d’être compétitifs dans certains secteurs jusqu’alors hors de leur portée.

La société issue de la fusion, qui s’appellera OlinHuntsman et aura son siège social à The Woodlands, au Texas, sera dirigée par Ken Lane, directeur général d’Olin, tandis que Peter Huntsman, directeur général de Huntsman, occupera le poste de président non exécutif.

L'opération, dont la finalisation est prévue au cours du premier semestre 2027, permettra aux actionnaires d'Olin de détenir environ 54,5% de la société issue de la fusion et à ceux de Huntsman 45,5%.