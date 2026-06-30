Olin plonge après que BofA a abaissé sa note à "sous-performance"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** L'action de la société chimique Olin Corp

OLN.N recule de 4,3% à 19,92 dollars

** BofA Global Research abaisse sa recommandation de "acheter" à "sous-performer" et réduit son objectif de cours de 32 $ à 21 $ – l’un des plus bas parmi les analystes de Wall Street – selon les données compilées par LSEG

** Ce nouvel objectif de cours n’implique qu’une prime de 5% par rapport au cours actuel de 19,92 dollars

** La société de courtage estime que la trajectoire de croissance du bénéfice est plus modérée que prévu, la fermeture du détroit d’Ormuz – une voie navigable cruciale pour le transport des produits chimiques et des engrais – n’ayant pas entraîné de hausse durable des prix

** Elle estime que la fusion de la société avec son concurrent Huntsman HUN.N est le signe d’une "dynamique cyclique stagnante"; HUN est lié aux secteurs du logement et de la construction, et les synergies ne se concrétisent que lorsque des facteurs macroéconomiques stimulent la croissance sous-jacente

** OLN avait annoncé début juin son intention d’acquérir HUN dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 2,43 milliards de dollars

** La recommandation moyenne de 17 courtiers est "conserver"; son objectif de cours médian est de 30 dollars – données LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 4,2% depuis le début de l’année