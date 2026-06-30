 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Olin plonge après que BofA a abaissé sa note à "sous-performance"
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 16:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 juin - ** L'action de la société chimique Olin Corp

OLN.N recule de 4,3% à 19,92 dollars

** BofA Global Research abaisse sa recommandation de "acheter" à "sous-performer" et réduit son objectif de cours de 32 $ à 21 $ – l’un des plus bas parmi les analystes de Wall Street – selon les données compilées par LSEG

** Ce nouvel objectif de cours n’implique qu’une prime de 5% par rapport au cours actuel de 19,92 dollars

** La société de courtage estime que la trajectoire de croissance du bénéfice est plus modérée que prévu, la fermeture du détroit d’Ormuz – une voie navigable cruciale pour le transport des produits chimiques et des engrais – n’ayant pas entraîné de hausse durable des prix

** Elle estime que la fusion de la société avec son concurrent Huntsman HUN.N est le signe d’une "dynamique cyclique stagnante"; HUN est lié aux secteurs du logement et de la construction, et les synergies ne se concrétisent que lorsque des facteurs macroéconomiques stimulent la croissance sous-jacente

** OLN avait annoncé début juin son intention d’acquérir HUN dans le cadre d’une opération entièrement en actions évaluée à environ 2,43 milliards de dollars

** La recommandation moyenne de 17 courtiers est "conserver"; son objectif de cours médian est de 30 dollars – données LSEG

** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une baisse de 4,2% depuis le début de l’année

Valeurs associées

HUNTSMAN
10,520 USD NYSE -4,01%
OLIN
19,874 USD NYSE -4,50%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 30/06/2026 à 16:55:22.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des manifestants en faveur du droit du sol devant la Cour suprême des Etats-Unis, à Washington le 1er avril 2026 ( AFP / Kent Nishimura )
    La Cour suprême préserve le droit du sol, revers majeur pour Trump
    information fournie par AFP 30.06.2026 17:15 

    La Cour suprême majoritairement conservatrice a rejeté mardi la remise en cause par Donald Trump d'une question au coeur même de l'identité américaine, le droit du sol, infligeant au président américain un revers majeur. Dans une décision prise par trois des six ... Lire la suite

  • Des membres du South African Police Service (SAPS) se rassemblent à l’approche des manifestations prévues par le mouvement March and March contre la présence de migrants sans papiers en Afrique du Sud, à Durban, le 30 juin 2026 ( AFP / Marco LONGARI )
    Des milliers de Sud-Africains dans la rue pour demander le départ des sans-papiers
    information fournie par AFP 30.06.2026 16:57 

    Des milliers de Sud-Africains sont descendus dans les rues mardi, première journée de mobilisation nationale d'une campagne aux accents xénophobes qui a poussé 25.000 immigrés à l'exode, accusés entre autres de prendre le travail des Sud-Africains. Des groupes ... Lire la suite

  • SCHLUMBERGER : Baissier mais survendu
    SCHLUMBERGER : Baissier mais survendu
    information fournie par TEC 30.06.2026 16:56 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite

  • Le Premier ministre britannique Keir Starmer dans le Berkshire (sud de l'Angleterre), le 30 juin 2026 ( POOL / Stefan Rousseau )
    Royaume-Uni: sur le départ, Starmer muscle le budget militaire pour moderniser l'armée
    information fournie par AFP 30.06.2026 16:50 

    Drones, dissuasion nucléaire et Navy "hybride": le Royaume-Uni prévoit de porter son budget militaire à près de 300 milliards de livres (348 milliards d'euros) durant les quatre prochaines années pour moderniser les forces britanniques dans un contexte de montée ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
116,6 +39,98%
CAC 40
8 400,19 +0,39%
2CRSI
30,52 -1,42%
Pétrole Brent
73,11 +0,77%
TELEPERFORMANCE
45,69 -12,10%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank