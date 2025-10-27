Olaf Lies, membre du conseil de surveillance de Volkswagen, exhorte à une solution diplomatique rapide au différend sur Nexperia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le conflit commercial entre la Chine et les Pays-Bas au sujet du fabricant de puces néerlandais Nexperia, qui menace de perturber la production dans le secteur automobile, nécessite une solution diplomatique rapide car l'industrie seule ne peut pas le résoudre, a déclaré un membre du conseil de surveillance de Volkswagen VOWG_p.DE .

Olaf Lies, qui est également le premier ministre du Land de Basse-Saxe, où Volkswagen est implanté et qui détient une participation de 20 % dans le constructeur automobile, a déclaré lundi à la chaîne de télévision ARD que l'Europe risquait d'être entraînée dans un conflit commercial de plus en plus important entre les États-Unis et la Chine.

"Nous avons besoin d'une solution diplomatique très rapide afin que la production puisse continuer pour le moment, mais au-delà de cette solution diplomatique, nous avons également besoin d'un peu moins de dépendance", a déclaré Olaf Lies. La Chine a interdit les exportations de produits finis de Nexperia en réponse à la saisie par les Pays-Bas du contrôle de l'entreprise, dont le propriétaire chinois Wingtech

600745.SS a été signalé par les États-Unis comme un risque possible pour la sécurité nationale. Volkswagen fait partie des entreprises qui ne sont pas en mesure d'exclure des arrêts de production et le fournisseur Bosch ROBG.UL se prépare à mettre du personnel au chômage partiel si aucune solution n'est trouvée.

Les équipementiers automobiles européens ne seront jamais totalement indépendants de la Chine, a déclaré Olaf Lies, ajoutant que la production de ces pièces en Europe est actuellement plus coûteuse que leur importation de l'étranger.

"C'est pourquoi nous, l'État et l'UE, devons nous assurer que nous sommes en mesure de produire de manière compétitive en Europe", a-t-il déclaré.