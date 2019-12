OL GROUPE : SIGNATURE DU CONTRAT DE RACHAT DES ACTIFS DU REIGN FC

INVESTISSEMENT D'OL GROUPE DANS LE FOOTBALL FÉMININ AUX ÉTATS-UNIS

LE REIGN FC ÉVOLUE AU CHENEY STADIUM DE TACOMA,

PRÈS DE SEATTLE, ÉTAT DE WASHINGTON

Lyon, 19 décembre 2019

L'Olympique Lyonnais est heureux d'informer que les discussions exclusives engagées depuis le 25 novembre dernier en vue de l'acquisition du Reign FC, membre fondateur de la NWSL (National Women's Soccer League), ont abouti à la signature d'un contrat de rachat des actifs du club pour un montant de 3,51 m$.

Ces actifs seront portés par une société de droit américain nouvellement créée et détenue à hauteur de 89,5% par OL Groupe, représentant un investissement de 3,145 m$. Bill Predmore, précédent investisseur et dirigeant du Reign FC, détiendra 7,5% du capital. Tony Parker, 4 fois champion NBA, Président de LDLC ASVEL (club de basketball détenteur des titres de champion de France féminin et masculin) et ambassadeur de la marque OL aux États-Unis, investira également à hauteur de 3%.

Avec cette acquisition, OL Groupe va devenir, via la nouvelle structure américaine, actionnaire de la NWSL, aux côtés des autres équipes. Le championnat NWSL, en fort développement avec des affluences records dans tous les stades en 2019, se jouera entre 9 équipes en 2020 sur 24 journées et une phase de play-offs pour les 4 meilleures. En 2021, une expansion est d'ores et déjà confirmée à Louisville et d'autres discussions sérieuses sont en cours avec des groupes intéressés.

la mise en place d'un projet sportif ambitieux aux États-Unis et la volonté d'accompagner le Reign FC au plus haut niveau, comme l'Olympique Lyonnais a su le réaliser avec son équipe féminine en Europe. Deux joueuses qui ont porté les couleurs de l'Olympique Lyonnais figurent actuellement dans l'effectif du Reign FC : l'attaquante emblématique Megan Rapinoe, joueuse FIFA 2019, lauréate du Sports Illustrated's Sportsperson of the Year award 2019 et Ballon d'or 2019, succédant ainsi à Ada Hegerberg attaquante de l'Olympique Lyonnais, 1 er ballon d'or féminin en 2018, la milieu de terrain internationale galloise Jessica Fishlock, qui a été championne de France et d'Europe avec l'Olympique Lyonnais.

le développement de la marque OL sur le territoire américain, grâce à une visibilité accrue et à la volonté de mettre en place des synergies B2B et de communication entre les 2 équipes sur les 2 continents ;

la consolidation de la place de l'Olympique Lyonnais, engagé depuis plus de 10 ans et précurseur en France, en tant qu'acteur référent du football féminin dans le monde ; le succès de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019, dont les demi-finales et la finale se sont jouées au Groupama Stadium, a démontré l'attractivité nouvelle du football féminin et sa globalisation ;

le partage de compétences et de savoir-faire en termes de formation des jeunes joueuses à travers un partenariat noué entre les académies des deux clubs.

Jean-Michel Aulas assurera la présidence du Conseil d'Administration au sein duquel siègera également Tony Parker. Bill Predmore sera le CEO du club, accompagné d'un COO nommé par OL Groupe.

Le closing est prévu début janvier 2020.

Une conférence de presse réunissant les acteurs de ce projet est organisée ce jeudi 19 décembre au Cheney Stadium de Tacoma, à 13h30 heure locale, 22h30 heure française. Elle sera diffusée en direct sur OLTV (via les offres OL Play et Canalsat, chaîne 133), YouTube Live (partagée sur tous les réseaux sociaux du club) et sur les sites ol.fr et reignfc.com.



À propos du Reign FC

Le Reign FC est membre fondateur de la NWSL (National Women's Soccer League, ligue nationale de football féminin aux États-Unis). Le Reign FC, qui entame sa 8ème saison en NWSL, évolue au Cheney Stadium, à Tacoma, ville proche de Seattle dans l'État de Washington. Le club a terminé 2 fois premier de la saison régulière (2014 et 2015) et a participé 4 fois aux play offs de la NWSL (2014, 2015, 2018, 2019) dont il a disputé la finale à 2 reprises (2014 et 2015). La saison 2020 débutera le 9 mars 2020.

À propos d'OL Groupe

L'Olympique Lyonnais, club de football fondé en 1950 et présidé par Jean-Michel Aulas depuis 1987, est un acteur leader du secteur du divertissement et du sport en France.

L'Olympique Lyonnais a remporté 49 titres dans son histoire, dont 28 avec l'équipe féminine (13 titres consécutifs de championnes de France, 8 coupes de France et 6 UEFA Women's Champions League, dont les 4 dernières) et 21 (dont le record de 7 titres consécutifs de Champion) avec l'équipe masculine du club, qui s'est à nouveau qualifiée pour les 8èmes de finale de l'UEFA Champions League 2020 face à la Juventus pour sa 23ème participation consécutive à une compétition européenne.

Cette démarche de parité se retrouve également dans la création de son Academy mixte.

Depuis l'inauguration de son nouveau stade en janvier 2016, l'Olympique Lyonnais dispose, à l'instar des plus grands clubs européens, d'une enceinte 100% privée, ultra-moderne et multifonctionnelle, ouverte 365 jours par an, qui s'inscrit dans une stratégie de Full Entertainment, en proposant des activités de divertissement dans les domaines sportif, artistique, culturel et corporate. En complément du stade, un projet de construction d'une nouvelle arena de 16 000 places, qui accueillera concerts et activités sportives, sur le site d'OL City, est actuellement en cours.

À propos de la NWSL

La NWSL (National Women's Soccer League) est la seule ligue professionnelle de football féminin aux États-Unis. Construite sur le modèle des ligues fermées de sport américain, la ligue appartient aux propriétaires des équipes et est actuellement managée par l'US Soccer, qui a joué un rôle déterminant dans sa création en 2013.



OL Groupe



Tel : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65



Email : investisseurs@ol.fr

www.ol.fr

Euronext Paris - compartiment B



Indices : CAC Small - CAC Mid & Small - CAC All-Tradable - CAC All-Share - CAC Consumer Services

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : OLG.PA

Bloomberg : OLG FP

ICB : 5755 Services de loisirs