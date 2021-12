OL GROUPE : PROLONGATION DU CONTRAT DE NAMING AVEC GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE JUSQU'AU 31 JUILLET 2025

Lyon, le 16 décembre 2021



Groupama Rhône-Alpes Auvergne et l'Olympique Lyonnais ont officialisé, ce jeudi 16 décembre, la prolongation pour 3 années (jusqu'au 31 juillet 2025), du partenariat de naming du stade et du centre d'entraînement des équipes professionnelles masculine et féminine du club.

La prolongation de ce partenariat de marque témoigne de la confiance et du lien étroit tissé entre les 2 sociétés depuis 2017.

Groupama Rhône-Alpes Auvergne confirme ainsi l'accompagnement des projets de l'Olympique Lyonnais, dans le cadre de sa politique partenariale en faveur des initiatives sportives, culturelles, socio-éducatives, ou économiques du territoire, pour soutenir ses enjeux de croissance.

Jean-Michel Aulas, Président de l'Olympique Lyonnais :

« La poursuite de notre collaboration avec Groupama Rhône-Alpes Auvergne valide notre projet d'entreprise, mais aussi l'union de deux institutions au service de leur territoire. Ce naming, qui va porter sur une durée totale de 8 années, crédibilise notre action et témoigne de la qualité de nos relations avec Francis Thomine et ses équipes et de la confiance mutuelle en nos valeurs d'entreprise et nos engagements communs. Aujourd'hui, le Groupama Stadium et le Groupama OL Training Center se sont imposés comme deux infrastructures de référence en France » .

Francis Thomine, Directeur Général Groupama Rhône-Alpes Auvergne :

« Groupama Rhône-Alpes Auvergne, ses élus mutualistes, ses collaborateurs, se félicitent de la poursuite de ce partenariat ambitieux, à très fort rayonnement, qui consolide son efficacité dans le temps. Pour notre entreprise mutualiste, il porte une très belle dynamique sur le territoire régional, et une fierté d'appartenance pour tous nos acteurs internes. La qualité des relations avec l'Olympique Lyonnais se confirme au profit d'enjeux partagés entre les deux institutions » .

