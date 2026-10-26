OL GROUPE : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025/2026

Lyon, le 26 octobre 2026 – 20h00
Le document d'enregistrement universel de l'exercice 2025/2026 de la société OL Groupe a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 26 octobre 2026 et enregistré sous le numéro D.26-0640. Il comprend notamment :
- l'ensemble des informations relevant du rapport financier annuel 2025/2026 au titre de l'exercice clos le 30 juin 2026 ;
- le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;
- le rapport sur la politique de rémunération des mandataires sociaux ;
- les différents rapports de Commissaires aux comptes ;
- les honoraires des contrôleurs légaux des comptes.
Le document d'enregistrement universel est disponible dans la rubrique Informations financières, rubrique Rapports annuels du site internet de la société à l'adresse finance.ol.fr .
Des exemplaires de ce document sont également disponibles au siège de la société : 10, avenue Simone Veil, CS 70712, 69153 Décines Cedex.
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Tél : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65
Email : investisseurs@ol.fr
Finance.ol.fr
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Euronext Paris - compartiment B
Indices : CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN : FR0010428771
Reuters : EEFG.PA
Bloomberg : EFG:FP
ICB : 40501030 Services de loisirs
- SECURITY MASTER Key : x5txk52bl2aby25sY8eWaGNrZm1mmGHGZpeZlmOalcrFnWtkx29ob5aSamlilWVr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Communiqués de mise à disposition de documents :
- Modalités de mise à disposition du document d'enregistrement universel ou de ses actualisations
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/101005-olg-mad-deu-2025-2026-26102026-fr.pdf
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