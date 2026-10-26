OL GROUPE : MISE À DISPOSITION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL 2025/2026

Lyon, le 26 octobre 2026 – 20h00

Le document d'enregistrement universel de l'exercice 2025/2026 de la société OL Groupe a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 26 octobre 2026 et enregistré sous le numéro D.26-0640. Il comprend notamment :

l'ensemble des informations relevant du rapport financier annuel 2025/2026 au titre de l'exercice clos le 30 juin 2026 ;

le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;

le rapport sur la politique de rémunération des mandataires sociaux ;

les différents rapports de Commissaires aux comptes ;

les honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Le document d'enregistrement universel est disponible dans la rubrique Informations financières, rubrique Rapports annuels du site internet de la société à l'adresse finance.ol.fr .

Des exemplaires de ce document sont également disponibles au siège de la société : 10, avenue Simone Veil, CS 70712, 69153 Décines Cedex.

Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65



Email : investisseurs@ol.fr



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