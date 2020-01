OL GROUPE : ESPORT : SIGNATURE D'UN ACCORD DE PARTENARIAT ENTRE LE GROUPE LDLC ET L'OLYMPIQUE LYONNAIS

Lyon, le 8 janvier 2020

LDLC EVENT, opérateur pour le GROUPE LDLC de la TEAM LDLC et l'Olympique Lyonnais sont heureux d'annoncer leur partenariat esport. La Team LDLC aux nombreux titres nationaux et internationaux (actuelle Championne de France sur League of Legends et Championne du monde sur WRC), s'associe aujourd'hui à la team OL eSports. L'association d'OL Groupe et du Groupe LDLC, deux sociétés lyonnaises cotées, a pour objectif de renforcer le leadership de l'équipe sur la scène esport française et internationale.

UNE ÉQUIPE ESPORT PRO POUR LYON

Le rapprochement entre l'Olympique Lyonnais et Groupe LDLC, deux marques de référence déjà associées autour de l'équipe LDLC ASVEL, démontre un réel engagement stratégique inédit pour l'esport français et dotera la nouvelle équipe d'atouts majeurs.

OL Groupe apportera notamment son savoir-faire commercial pour le développement des partenariats et de la performance de l'équipe ainsi que le relais de l'actualité esport au plus grand nombre via ses médias club.

Ce partenariat se matérialise par le changement immédiat de l'appellation de l'équipe qui devient LDLC OL.

OUVERTURE PROCHAINE D'UN CENTRE ESPORT À LYON

L'équipe esport professionnelle LDLC OL, impliquée dans les jeux FIFA, League Of Legends, Counter Strike, Fortnite, WRC et d'autres disciplines à venir, évoluera dès le premier trimestre 2020 dans un nouveau centre esport à Lyon. Le lieu accueillera également le centre de formation de l'équipe en partenariat avec la Tony Parker Adéquat Academy.

UN ENGAGEMENT FORT POUR L'ESPORT

L'équipe ambitionne par cette initiative sans précédent en France, de développer des offres de pratique d'esport à destination de tous les publics (jeunes, associations, entreprises, collectivités, etc.) de la grande région Lyonnaise afin d'attirer des talents nationaux et internationaux.

Cet axe fort de développement devrait également bénéficier de la dynamique apportée par l'ouverture prochaine d'une arena de 16 000 places à proximité du Groupama Stadium, dont la conception permettra d'accueillir des compétitions esports internationales majeures.



TEAM LDLC : Créée le 16 août 2010, la TEAM LDLC est la plus ancienne équipe professionnelle de l'esport français en activité. Avec un palmarès de plus de 180 podiums nationaux et internationaux en près de 10 ans sur plus d'une douzaine de disciplines, la TEAM LDLC a formé plus d'une trentaine de joueurs professionnels internationaux actuellement en activité.

Plus d'infos : http://www.team-ldlc.com/

LDLC EVENT : La société SAS LDLC EVENT est une filiale du Groupe LDLC, spécialisée dans l'évènementiel, la production de contenus vidéo, la communication et le storytelling via le jeu vidéo et l'esport. Elle a été créée en mai 2016 et a notamment cofondé l'association France Esports, fédérant les acteurs de l'esport français. Son directeur Stéphan EUTHINE en est l'actuel Président depuis juin 2017.

LE GROUPE LDLC : Créé en 1996, le Groupe LDLC est aujourd'hui leader coté en bourse du e-commerce informatique et high-tech en France, employant 920 collaborateurs pour un CA de 507,5 millions d'euros. Avec 5 sites marchands, il conjugue des activités dans le domaine de l'informatique, du high-tech, de la puériculture ou encore de l'éducation. En 2006, par le biais de partenariats et d'événements, le Groupe LDLC fait le pari du sport électronique. Quatre années plus tard, il renforce son engagement et se dote de sa propre équipe de gamers, la Team LDLC ! Laurent de la Clergerie, Président du Groupe LDLC, explique : « J'aime comparer l'entrepreneuriat aux jeux vidéo, dans les deux cas il faut de la tactique, de l'anticipation, de l'audace dans la prise de décision, du plaisir et de la passion. Tout comme un joueur, je cherche continuellement à progresser. »

Plus d'infos : www.groupe-ldlc.com

OL GROUPE : Organisé autour de l'Olympique Lyonnais, club de football fondé en 1950 et présidé par Jean-Michel Aulas depuis 1987, OL Groupe est un acteur coté en bourse et leader du secteur du divertissement et du sport en France.

Lancée en janvier 2017 la team OL eSports est engagée sur les compétitions FIFA et a obtenu le titre de champion de France Orange e-Ligue 1 en 2018. Ses deux joueurs Aero et CocoVBastos disputeront notamment la FIFA eClub World Cup 2020. La team eSports intègre également depuis mars 2017, une équipe chinoise nommée Lyon EDG composée de 5 top joueurs engagés sur le circuit FIFA Online 3 - 4 ayant obtenu ballon d'or chinois de la meilleure équipe esport en 2017.

L'Olympique Lyonnais a remporté 49 titres dans son histoire, dont 28 avec l'équipe féminine (13 titres consécutifs de championnes de France, 8 coupes de France et 6 UEFA Women's Champions League, dont les 4 dernières) et 21 (dont le record de 7 titres consécutifs de Champion) avec l'équipe masculine du club, qui s'est à nouveau qualifiée pour les 8èmes de finale de l'UEFA Champions League 2020 face à la Juventus pour sa 23ème participation consécutive à une compétition européenne.

Cette démarche de parité se retrouve également dans la création de son Academy mixte.

Depuis l'inauguration de son nouveau stade en janvier 2016, l'Olympique Lyonnais dispose, à l'instar des plus grands clubs européens, d'une enceinte 100% privée, ultra-moderne et multifonctionnelle, ouverte 365 jours par an, qui s'inscrit dans une stratégie de Full Entertainment, en proposant des activités de divertissement dans les domaines sportif, artistique, culturel et corporate. En complément du stade, un projet de construction d'une nouvelle arena de 16 000 places, qui accueillera concerts et activités sportives, sur le site d'OL City, est actuellement en cours.





