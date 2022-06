OL Groupe: "Entrée en négociations exclusives en vue de la cession d’OL Groupe"

Rapprochement en vue avec John Textor

Les actionnaires majoritaires d’OL Groupe (Holnest 27,56%, IDG Capital 19,74% et Pathé 19,26%) ont annoncé être entrés en négociations exclusives avec Eagle Football Holdings (détenue par l’américain John Textor) en vue d’une cession.



L’offre amicale vise les actions détenues par Pathé, IDG Capital et Holnest représentant ensemble, 66,56% du capital social d'OL Groupe, au prix de 3,00€ par action (décote de 2,3% par rapport au dernier cours de bourse et une prime de 56,66% sur le cours précèdent la communication de Pathé et IDG capital). L’offre vise également la totalité des OSRANEs détenues par Pathé et IDG Capital ainsi que 50% des OSRANEs détenues par Holnest, donnant droit à un total de 69 917 588 actions OL Groupe, au prix de 265,57€ par OSRANE. La cession devrait également être accompagnée d’une augmentation de capital réservée au profit d’Eagle Football Holdings pour un montant de 86 M€ au prix de 3,00€ par titre. Au final, Eagle Football Holdings détiendrait donc, à la suite de ces opérations, 80,13% du capital d’OL Groupe et 88,55% de concert avec Holnest. L’offre valorise ainsi 100% du capital à 529,5 M€ sur la base d’un prix à 3,00 € par action pour valeur d’entreprise de 798 M€ et de 884 M€ post augmentation de capital.



Recommandation

Au regard de l’offre proposée par Eagle Football Holdings (en ligne avec notre OC à 3,00 €) et à l’ajustement du cours sur le prix, nous pensons que l’opération à de bonnes chances d’aboutir dans les prochains mois.