OL GROUPE : COMMUNIQUÉ DE PRESSE

À la suite des informations parues ce jour dans les médias, OL Groupe rappelle que Pathé et IDG Capital ont informé le marché par un communiqué de presse en date du 8 mars 2022 du fait qu'ils avaient décidé d'engager la banque Raine en vue d'évaluer leurs options stratégiques concernant leurs participations respectives dans OL Groupe, et qu'ils avaient reçu des marques d'intérêts de la part d'investisseurs.

Dans ce contexte, comme indiqué dans le communiqué de presse d'OL Groupe du 9 mars 2022, la société confirme qu'elle poursuit la mise en œuvre de ses projets de développements dans le cadre des orientations définies par le Conseil d'administration en visant à faire converger, dans toute la mesure du possible, le projet de renforcement de sa structure financière annoncé dès le 15 février 2022, avec les aspirations de Pathé et IDG Capital. Ces travaux et opérations d'OL Groupe, menés sous la Direction de Jean-Michel Aulas, s'inscrivent dans une logique de continuité et de permanence de la Direction.

OL Groupe confirme avoir connaissance du fait que des investisseurs ont manifesté leur intérêt en vue d'une opération permettant le désengagement de Pathé et d'IDG Capital de son tour de table. Certains d'entre eux ont également manifesté leur intérêt pour participer au renforcement de la structure financière de la société. La Direction générale d'OL Groupe est mobilisée afin de permettre l'aboutissement de ce processus dans les meilleures conditions possibles pour la société et l'ensemble de ses actionnaires, y compris ses actionnaires minoritaires. Cependant, comme le souligne la dépêche Bloomberg de ce jour, reprise notamment par le site internet Boursier.com, il n'y a aucune certitude que les travaux en cours déboucheront sur une opération.

Pour rappel, le capital social d'OL Groupe est actuellement composé de 58 898 591 actions et il a été émis, en date du 1 er aout 2013, des obligations de type Osranes (obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes) dont le nombre actuellement en circulation est de 996 264 donnant lieu potentiellement à son échéance du 1 er juillet 2023 à la création de 90 992 776 actions.

