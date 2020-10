OL GROUPE : ARRIVÉE DE MATTIA DE SCIGLIO ET HABIB KEITA

DÉPART DE ISSIAR DRAMÉ À L'OLYMPIC DONETSK

Lyon, 5 octobre 2020

L'Olympique Lyonnais informe du prêt pour une saison et sans option d'achat du défenseur international italien Mattia De Sciglio, en provenance de la Juventus jusqu'au 30 juin 2021.

À bientôt 28 ans, Mattia De Sciglio a débuté sa carrière professionnelle le 10 avril 2012 au Milan AC avant de signer à la Juventus au début de la saison 2017/2018. Le défenseur latéral polyvalent aux 39 sélections avec l'Italie a disputé plus de 200 matches toutes compétitions confondues et remporté 3 Scudetti consécutifs avec la Juve en 2018, 2019 et 2020.

Mattia De Sciglio est le premier joueur italien à porter les couleurs de l'OL depuis le défenseur international Fabio Grosso entre 2007 et 2009.

L'Olympique Lyonnais informe, par ailleurs, de l'arrivée du jeune milieu de terrain malien, Habib Keita, qui vient de signer un contrat professionnel de 5 ans, soit jusqu'au 30 juin 2025. Sollicité par de nombreux grands clubs européens dont le Red Bull Salzbourg, Habib Keita a souhaité privilégier le projet de l'OL.

Agé de 18 ans, Habib Keita arrive en provenance de Guidars Football Club, le centre de formation réputé du Mali où évoluait Sinaly Diomande, recruté durant l'été 2019 et désormais défenseur central de l'effectif professionnel.

Le montant du transfert s'élève à 1 M€ auquel pourraient s'ajouter des incentives pour un montant maximum de 1,5 M€ ainsi qu'un intéressement de 30% sur la plus-value réalisée sur des opérations futures avec le joueur.

D'autre part, l'Olympique Lyonnais annonce avoir officialisé le transfert de son joueur de National 2 Issiar Dramé à l'Olympic Donetsk (Ukraine), sans indemnité, mais avec un intéressement de 25% sur une future vente.



