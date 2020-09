OL GROUPE : ARRIVÉE DE L'INTERNATIONAL BRÉSILIEN LUCAS PAQUETA

Lyon, 30 septembre 2020



L'Olympique Lyonnais est fier d'annoncer le transfert de l'international brésilien Lucas Paqueta, en provenance du Milan AC, qui s'est engagé pour 5 saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025.



Né à Rio de Janeiro, ce jeune milieu de terrain polyvalent de 23 ans a été formé à Flamengo avant de débuter sa carrière professionnelle en 2016 avec le club carioca. En 3 ans, il dispute 95 matches et inscrit 18 buts. Ces statistiques lui vaudront d'être appelé avec le Brésil et d'être élu dans l'équipe type de la Serie A brésilienne 2018, un an avant son compatriote et ami Bruno Guimaraes.

Vainqueur de la Copa America 2019 avec la Seleção avec laquelle il compte 11 sélections, Lucas Paqueta a été repéré par Juninho qui a su le convaincre du projet ambitieux de l'OL.



En janvier 2019, Lucas Paqueta rejoint le Milan AC pour un transfert record de 39 M€. Ce milieu offensif gaucher a disputé 44 matches en une saison et demie et inscrit 1 but.

L'OL, sans attendre la fin du mercato, a négocié ce transfert pour un montant de 20 M€ auquel pourrait s'ajouter un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.



L'Olympique Lyonnais est très heureux d'accueillir Lucas Paqueta, 22ème joueur brésilien de l'histoire du club après l'arrivée de Bruno Guimaraes en janvier dernier, qui sera le 6ème brésilien de l'effectif actuel.





