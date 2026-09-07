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Okwind nomme un nouveau DAF
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 18:02
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Le spécialiste des systèmes intelligents de génération et de management d'énergie dédiés à l'autoconsommation a franchi une étape dans le renforcement de sa gouvernance financière avec la nomination d'Olivier Dattin en tant que nouveau directeur administratif et financier (DAF).

Olivier Dattin affiche un parcours de plus de 30 ans en finance, dont une décennie consacrée au pilotage de la performance et à la conduite du changement dans des environnements industriels et de services. Après des débuts chez EY en audit, il a exercé des fonctions de DAF au sein de divers groupes, développant une expertise sur les leviers de planification, de contrôle de gestion et de refinancement.

Sa feuille de route consistera à structurer l'organisation financière de Groupe Okwind pour accompagner sa trajectoire de croissance durable sur le marché de la transition énergétique. Il succède à Gilles Bidermann, qui occupait ces fonctions depuis trois ans.

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