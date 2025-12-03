OKwind déploie son plan de transformation pour renforcer sa compétitivité

(AOF) - Groupe OKwind, spécialisé dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d’énergie dédiés à l’autoconsommation, engage un plan de transformation. Celui-ci vise à consolider ses fondamentaux et renforcer sa compétitivité dans un environnement conjoncturel exigeant pour la filière solaire (nouvelles contraintes, contexte politique incertain, tarif de l’électricité au plus bas).

Dans ce contexte, OKwind a décidé de se réorganiser autour de cinq axes.

Le premier est la cession du nouveau bâtiment industriel, dont la capacité n'est plus adaptée au niveau d'activité, permettant de conserver un bilan financier équilibré.

Le deuxième est le recentrage du portefeuille d'activités sur les offres les plus attractives et à plus forte valeur ajoutée (solutions d'autoconsommation optimisées favorisant l'autonomie énergétique, cœur historique du modèle OKwind et levier de création de valeur durable).

Le troisième est le recentrage de la segmentation sur les marchés les plus adaptés aux solutions OKwind privilégiant les petites et moyennes puissances et l'approche locale.

Le quatrième est la création d'un modèle de distribution sélectif avec le développement de canaux de vente indirects en complément de la vente directe et un renforcement de la proximité avec les utilisateurs finaux via des partenaires.

Le cinquième est le découpage de l'activité en deux pôles pour mieux piloter sa performance et rentabilité : conception/fabrication et installation/maintenance.

Cette réorganisation globale s'accompagne d'un plan de sauvegarde de l'emploi pour permettre au groupe d'adapter et simplifier sa structure face aux enjeux actuels.

Au total, la mise en œuvre du projet de réorganisation pourrait entraîner jusqu'à 89 suppressions de postes pour motif économique, hors reclassements internes. "Une attention spécifique sera portée sur la qualité et le niveau des mesures sociales d'accompagnement pour permettre à chaque collaborateur concerné de se repositionner au sein de la société, de bénéficier de formations, de bilans de compétences ou encore d'aides à la mobilité ou à la reconversion", explique le groupe spécialisé dans l'autoconsommation énergétique individuelle et collective.

