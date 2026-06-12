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Okwind creuse sa perte en 2025 après un effondrement de son activité
information fournie par Zonebourse 12/06/2026 à 08:18

La société spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de systèmes intelligents de génération et de management d'énergie a subi un net recul de son activité en 2025, avec un chiffre d'affaires divisé par plus de deux (-58%) à 23,8 millions d'euros, pénalisé par la baisse des prix de l'électricité qui a affecté ses principaux marchés, notamment les exploitations agricoles et les particuliers.

La forte contraction de l'activité a entraîné une dégradation marquée de la rentabilité, avec un EBITDA de -13,5 MEUR contre 0,5 MEUR un an plus tôt.

Les comptes ont également été grevés par d'importantes dépréciations d'actifs, dont la dépréciation totale du goodwill pour 5,0 MEUR. Au final, le groupe affiche une perte nette de 26,8 MEUR, contre 3,6 MEUR en 2024.

Valeurs associées

GROUPE OKWIND
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