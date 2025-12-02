Okta prévoit un chiffre d'affaires trimestriel élevé grâce à la demande croissante d'outils de cybersécurité

La société de cybersécurité Okta

OKTA.O a prévu pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires supérieur aux estimations de Wall Street mardi, pariant sur une demande croissante pour ses solutions de gestion des identités et des accès.

Les clients se tournent vers des entreprises telles qu'Okta pour protéger les identités des humains et d'un nombre croissant de systèmes alimentés par l'intelligence artificielle, car les pirates informatiques ciblent fréquemment ces identités comme points d'entrée pour voler les données sensibles des entreprises.

"L'opportunité d'être la couche d'accès et d'identité pour les agents d'IA et les entreprises est probablement plus grande que les entreprises d'identité des clients et de la main-d'œuvre", a déclaré Todd McKinnon, directeur général d'Okta, lors d'un entretien avec Reuters.

La plateforme d'Okta automatise l'accès des utilisateurs aux applications et aux ressources grâce à des produits tels que l'authentification unique (SSO) et utilise l'IA pour surveiller et répondre aux risques en temps réel.

La société prévoit un chiffre d'affaires de 748 à 750 millions de dollars au quatrième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 737,9 millions de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice ajusté par action de 84 cents à 85 cents, ce qui correspond largement aux estimations de 84 cents.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre a augmenté de 12 % pour atteindre 742 millions de dollars, dépassant les estimations de 730,4 millions de dollars.

Le bénéfice ajusté par action de 82 cents a également dépassé les estimations de 76 cents.

L'entreprise a également relevé ses prévisions pour l'exercice 2026.

Okta s'attend désormais à un chiffre d'affaires annuel de 2,906 milliards de dollars à 2,908 milliards de dollars, contre des prévisions antérieures de 2,88 milliards de dollars à 2,89 milliards de dollars.

Elle a également relevé sa prévision de bénéfice annuel ajusté entre 3,43 et 3,44 dollars par action, contre une projection précédente de 3,33 à 3,38 dollars.