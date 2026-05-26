Oklo veut utiliser du plutonium militaire pour alimenter ses futurs réacteurs nucléaires

La société américaine Oklo a annoncé avoir été sélectionnée par le département américain de l'Énergie afin d'engager des discussions avancées sur l'utilisation de plutonium issu de la Guerre froide comme combustible potentiel pour ses réacteurs nucléaires. L'administration Trump prévoit de mettre à disposition environ 20 tonnes métriques de plutonium provenant d'anciennes ogives nucléaires démantelées afin d'alimenter des réacteurs nucléaires de nouvelle génération.

Ce changement de stratégie intervient après la décision prise l'an dernier par Donald Trump d'interrompre une large partie du programme fédéral de dilution et d'élimination du plutonium excédentaire. Le gouvernement américain souhaite désormais réutiliser ce matériau fissile pour accélérer le développement des technologies nucléaires avancées.

Le plutonium concerné est actuellement stocké dans des installations hautement sécurisées au Texas, au Nouveau-Mexique et en Caroline du Sud.

Oklo prévoit de développer ce combustible avec le soutien de la société européenne newcleo, spécialisée dans les réacteurs avancés.

Le groupe estime que cette approche pourrait permettre de transformer des matières destinées à être éliminées en source de production électrique pour les futurs réacteurs nucléaires. Mais le projet suscite de fortes critiques politiques aux États-Unis. Plusieurs élus démocrates alertent sur les risques de prolifération nucléaire, estimant que les quantités de plutonium concernées seraient suffisantes pour fabriquer jusqu'à 2 000 armes atomiques.

L'actuel secrétaire américain à l'Énergie, Chris Wright, siégeait auparavant au conseil d'administration d'Oklo avant son entrée au gouvernement.

Suite à cette annonce, le titre progresse de près de 10% dans les échanges d'avant Bourse.