Oklo, soutenu par Sam Altman, progresse alors que Citigroup relève son objectif de cours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 novembre - ** Les actions de la société Oklo OKLO.N , soutenue par Sam Altman, augmentent de 1 % à 90,36 $ avant le marché.

** Citigroup augmente l'objectif de cours de 68 à 95 $, ce qui représente une prime de 6 % par rapport à la dernière clôture de l'action.

** La société de courtage relève son objectif de cours en intégrant l'activité de radio-isotopes de la société et la réduction des besoins futurs de financement après que l'entreprise a levé des capitaux à des prix significativement plus élevés que prévu.

** Citigroup affirme que l'entreprise "agit sur tous les fronts, avec de nouveaux contrats d'approvisionnement pour les articles à long délai de livraison, une stratégie de licence à double voie, la diversification des radio-isotopes et de nouvelles possibilités d'approvisionnement en combustible".

** Dix des 18 sociétés de courtage considèrent l'action comme "achetée" ou supérieure, sept comme "conservée" et une comme "vendue" ou inférieure; l'objectif de cours médian est de 108,50 $ - données compilées par LSEG.

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé d'environ 322 % depuis le début de l'année.