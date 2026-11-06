Oklo s'envole après un accord de fabrication de réacteurs malgré une perte plus importante au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre - ** L'action d'Oklo OKLO.K , société spécialisée dans les technologies nucléaires de pointe, progresse de 22,3 % à 23,51 dollars en début de séance, mettant ainsi fin à une série de sept jours de baisse consécutifs

** La société signe un accord de fabrication avec US Forged Rings afin de garantir une capacité de production nationale pour les composants de grands réacteurs nécessaires au déploiement d’Aurora

** OKLO développe actuellement une usine de fabrication de combustible dans l’Idaho pour le premier cœur de réacteur Aurora et prévoit la fabrication du premier assemblage combustible en 2027

** US Forged Rings développe actuellement une capacité de production nationale pour les composants en acier ultra-lourds

** Le directeur général Jacob DeWitte affirme que cet accord garantit la capacité de fabrication nécessaire aux futurs déploiements d’Aurora

** Le chiffre d’affaires du troisième trimestre s’est élevé à 1,86 million de dollars, contre zéro l’année précédente

** La société fait état d’une perte par action de 22 cents au troisième trimestre, contre 20 cents un an plus tôt

** La note moyenne de 15 analystes sur 26 est "acheter" ou supérieure, 10 recommandent de "conserver" et 1 de "vendre"; leur objectif de cours médian est de 59,5 dollars, selon les données compilées par LSEG

** En tenant compte de l'évolution en séance, le titre a chuté de 67,3 % depuis le début de l'année