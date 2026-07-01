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Oklo progresse grâce à l'approbation par le DOE de l'analyse de sûreté du réacteur de Groves
information fournie par Reuters 01/07/2026 à 12:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er juillet - ** L'action d'Oklo OKLO.N , société spécialisée dans les technologies nucléaires soutenue par Sam Altman, affiche une hausse de 6,4% à 55,7 dollars en pré-ouverture

** La société indique que le ministère américain de l’Énergie (DOE) a approuvé l’analyse de sûreté documentée (DSA) pour le réacteur d’essai isotopique de Groves d’Oklo, au Texas

** L’approbation de la DSA fait suite à celle de l’analyse de sûreté documentée préliminaire (PDSA), qui a défini le plan de sûreté initial – OKLO

** La société indique que le site de Groves entre désormais dans la phase finale de préparation au démarrage définie par le DOE, comprenant l’examen de l’état de préparation, le chargement du combustible et l’autorisation de démarrage avant la première criticité

** La société prévoit la première criticité, c'est-à-dire la première réaction en chaîne auto-entretenue sur le site de Groves, en juillet 2026

** À la dernière clôture, le titre OKLO affichait une baisse de 27,1% depuis le début de l’année

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