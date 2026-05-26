Oklo prend son essor grâce au soutien des États-Unis à son initiative sur le combustible nucléaire à base de plutonium excédentaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

26 mai - ** Les actions d'Oklo OKLO.N , une entreprise de technologie nucléaire soutenue par Sam Altman, gagnent 9,5 % pour atteindre 71,92 $

** La société a été sélectionnée par le département américain de l'Énergie pour mener des négociations avancées dans le cadre du programme d'utilisation du plutonium excédentaire

** Ce programme vise à mettre à la disposition des acteurs du secteur des matières de plutonium excédentaire désignées et à permettre la conversion de ces matières en combustible pour des réacteurs nucléaires avancés, sous réserve du respect des exigences américaines en matière de sécurité, de garanties et de comptabilité des matières

** En partenariat avec newcleo, un développeur européen de réacteurs nucléaires avancés, Oklo dirigerait l'utilisation du plutonium excédentaire, tandis que newcleo apporterait son expertise en matière de combustible et le capital nécessaire au projet ** Compte tenu des mouvements de la séance, OKLO affiche une légère hausse depuis le début de l'année