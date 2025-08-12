 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Oklo grimpe alors que le ministère américain de l'énergie lance le programme pilote de réacteurs nucléaires de Trump
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 17:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 août - ** Les actions de la société de recyclage de combustible nucléaire Oklo OKLO.N augmentent de 6,4 % à 76,68 $ ** Le Département américain de l'énergie (DOE) a indiqué dans un message sur la plateforme de médias sociaux X qu'il avait lancé le programme pilote de réacteurs nucléaires du président Donald Trump annoncé en juin

** Le DOE déclare qu'il collaborera dans un premier temps avec 11 projets de réacteurs avancés, dont Oklo, afin de faire progresser leurs technologies en vue d'un déploiement ** Le DOE prévoit de construire, d'exploiter et d'atteindre la criticité d'au moins trois réacteurs d'essai en utilisant son processus d'autorisation d'ici le 4 juillet 2026 ** Chaque entreprise sera responsable de tous les coûts associés à la conception, à la fabrication, à la construction, à l'exploitation et au déclassement de ses réacteurs d'essai - DOE

** En incluant les mouvements de la session, les actions ont augmenté de 253 % depuis le début de l'année

