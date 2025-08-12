Oklo grimpe alors que le ministère américain de l'énergie lance le programme pilote de réacteurs nucléaires de Trump

12 août - ** Les actions de la société de recyclage de combustible nucléaire Oklo OKLO.N augmentent de 6,4 % à 76,68 $ ** Le Département américain de l'énergie (DOE) a indiqué dans un message sur la plateforme de médias sociaux X qu'il avait lancé le programme pilote de réacteurs nucléaires du président Donald Trump annoncé en juin

** Le DOE déclare qu'il collaborera dans un premier temps avec 11 projets de réacteurs avancés, dont Oklo, afin de faire progresser leurs technologies en vue d'un déploiement ** Le DOE prévoit de construire, d'exploiter et d'atteindre la criticité d'au moins trois réacteurs d'essai en utilisant son processus d'autorisation d'ici le 4 juillet 2026 ** Chaque entreprise sera responsable de tous les coûts associés à la conception, à la fabrication, à la construction, à l'exploitation et au déclassement de ses réacteurs d'essai - DOE

** En incluant les mouvements de la session, les actions ont augmenté de 253 % depuis le début de l'année