Oklo gagne du terrain alors que l'autorité de régulation américaine va examiner le rapport sur la conception principale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N , soutenue par Sam Altman, sont en hausse de près de 4 % à 120,38 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la Commission de réglementation nucléaire américaine (NRC) a accepté d'examiner son rapport thématique sur les critères de conception principaux (PDC) dans un délai accéléré

** Le rapport établit un cadre réglementaire qui définit les exigences fondamentales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance pour guider l'octroi de licences aux futurs réacteurs

** L'acceptation du rapport thématique PDC s'aligne sur les initiatives de modernisation en cours de la NRC sous l'administration Trump , selon l'entreprise

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de près de 450 % depuis le début de l'année