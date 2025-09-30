 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 858,40
-0,29%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Oklo gagne du terrain alors que l'autorité de régulation américaine va examiner le rapport sur la conception principale
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 15:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 septembre - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N , soutenue par Sam Altman, sont en hausse de près de 4 % à 120,38 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la Commission de réglementation nucléaire américaine (NRC) a accepté d'examiner son rapport thématique sur les critères de conception principaux (PDC) dans un délai accéléré

** Le rapport établit un cadre réglementaire qui définit les exigences fondamentales en matière de sécurité, de fiabilité et de performance pour guider l'octroi de licences aux futurs réacteurs

** L'acceptation du rapport thématique PDC s'aligne sur les initiatives de modernisation en cours de la NRC sous l'administration Trump , selon l'entreprise

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a augmenté de près de 450 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

OKLO RG-A
114,990 USD NYSE -1,29%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank