Oklo en hausse ; BofA déclare que l'accord avec Meta constitue une "avancée significative"

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 janvier - ** Les actions de la société de technologie nucléaire Oklo OKLO.N , soutenue par Sam Altman, augmentent de 3,5 % à 93,06 $ ** BofA Securities relève la note de l'action de "neutre" à "achat", suite à l'accord de la société avec Meta pour développer un campus nucléaire avancé de ~1,2 GW en plusieurs phases

** Meta META.O a déjà prépayé 25 millions de dollars à Oklo pour la phase 1 - courtage

** La société Oklo passe ainsi du statut de société "conceptuelle" à celui de société avec un pipeline de développement "activement financé" - courtage

** BofA augmente également l'objectif de cours de l'action à 127 $, contre 111 $ auparavant ** Séparément, le président américain Donald Trump a déclaré à Davos , "Nous sommes très engagés dans le monde de l'énergie nucléaire"

** 13 des 19 sociétés de courtage considèrent l'action "à l'achat" ou supérieure, cinq "à conserver" et une "à vendre"; l'objectif de cours médian est de 124,50 $ - données compilées par LSEG

** Les actions d'OKLO ont plus que triplé en 2025