Oklo annonce des discussions aux États-Unis sur l'utilisation de plutonium de l'époque de la Guerre froide comme combustible nucléaire

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La société d'énergie nucléaire Oklo OKLO.N a annoncé mardi avoir été sélectionnée par le département américain de l'Énergie pour entamer des négociations avancées en vue de l'utilisation de plutonium datant de la Guerre froide comme combustible pour réacteurs nucléaires.

L'année dernière, Reuters avait rapporté que l'administration Trump prévoyait de mettre à la disposition des compagnies d'électricité américaines environ 20 tonnes de plutonium datant de la Guerre froide, issu de têtes nucléaires démantelées, en vue de son utilisation potentielle comme combustible pour les réacteurs.

Ce projet s'inscrit dans le prolongement d'un décret signé par le président Donald Trump il y a environ un an, ordonnant au gouvernement américain de suspendre une grande partie de son programme actuel de dilution et d'élimination du plutonium excédentaire, et de le fournir à la place comme combustible pour des technologies nucléaires de pointe.