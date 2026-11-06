Oklo affiche des pertes en hausse mais signe un accord industriel

L'action Oklo gagne environ 10% dans les échanges de préouverture à Wall Street vendredi, après avoir chuté de 13,2% jeudi. Le groupe annonce un accord industriel avec U.S. Forged Rings pour ses futurs réacteurs Aurora, tout en publiant une perte trimestrielle en hausse.

Le développeur américain de petits réacteurs nucléaires reprend une partie du terrain perdu en Bourse. Jeudi, son action avait clôturé à 19,20 dollars, en baisse de 13,2%.

Une perte trimestrielle de 41,7 millions de dollars

Oklo, qui entend produire de l'électricité et de la chaleur avec ses centrales Aurora, affiche encore des revenus limités. Au troisième trimestre, son chiffre d'affaires atteint 1,86 million de dollars selon le communiqué de résultats, alors qu'aucun revenu n'avait été enregistré un an plus tôt. Sa perte nette s'est creusée à 41,7 millions de dollars, contre 29,7 millions.

Les dépenses d'Oklo augmentent fortement. Les frais de recherche et développement ont presque triplé, à 41,6 millions de dollars. Les frais généraux et administratifs ont presque doublé, à un niveau comparable. La perte d'exploitation atteint ainsi 71 millions de dollars, contre 36,3 millions un an plus tôt.

Le groupe conserve toutefois une importante réserve financière. Sa trésorerie et ses placements totalisaient 3,1 milliards de dollars fin septembre. Cette réserve a notamment été alimentée par environ 2,3 milliards de dollars levés par émissions d'actions depuis le début de l'année, avec un effet dilutif pour les actionnaires.

Un accord pour équiper les futurs réacteurs

Pour préparer le déploiement de ses centrales, Oklo a annoncé vendredi un partenariat avec U.S. Forged Rings (USFR). Il vise à réserver des capacités américaines de fabrication pour de grandes pièces en acier inoxydable : cuves, couvercles et structures de support des réacteurs Aurora.

Ces composants doivent être produits sur le futur campus industriel d'USFR en Caroline du Nord. Les premières livraisons sont prévues en 2030. Les capacités réservées s'étendent jusqu'en 2035, avec des possibilités d'extension. "Réserver ces capacités dès aujourd'hui nous prépare aux exigences de déploiements répétés", déclare Jacob DeWitte, cofondateur et directeur général d'Oklo.

L'accord doit réduire les risques de difficultés d'approvisionnement lors des futurs déploiements. Aucun montant financier n'est précisé. Il ne constitue pas une commande de centrales et reste distinct des achats et travaux engagés pour le premier Aurora dans l'Idaho selon le développeur.