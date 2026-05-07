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OHB envisage une action en justice si l'UE autorise la fusion d'Airbus, de Thales et de Leonardo dans les satellites
information fournie par Reuters 07/05/2026 à 18:35

par Gianluca Lo Nostro

Le fabricant allemand de satellites OHB OHBG.DE envisage d'intenter une action en justice si les autorités européennes de la concurrence approuvent le projet de fusion des activités satellitaires d'Airbus AIR.PA , de Thales

TCFP.PA et de Leonardo LDOF.MI , a déclaré jeudi son directeur général.

Airbus, Thales et Leonardo ont annoncé en octobre leur intention de regrouper leurs activités de fabrication de satellites au sein d'une société indépendante, baptisée "Projet Bromo".

Cette initiative permettrait de créer un acteur européen plus puissant, capable de rivaliser avec SpaceX et les concurrents chinois, selon les trois groupes aérospatiaux et de défense.

Mais OHB, l'un des rares fabricants de satellites indépendants en Europe, craint que cet accord n'affaiblisse la concurrence dans la région.

"Nous exprimons nos inquiétudes car cela a un impact sur notre chaîne d'approvisionnement", a déclaré à Reuters Marco Fuchs, le directeur d'OHB, qualifiant la possible fusion de "perturbation du marché".

À la question de savoir si OHB envisageait de contester juridiquement cette décision si la Commission européenne autorisait l'accord, Marco Fuchs a répondu : "Oui."

La valeur boursière d'OHB a été multipliée par cinq environ au cours de l'année écoulée, pour atteindre près de 5 milliards d'euros.

Jeudi, le groupe a fait état d'une hausse de 18% de son chiffre d'affaires trimestriel, avec un carnet de commandes en hausse de 45%.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AIRBUS
183,4400 EUR Euronext Paris -2,68%
LEONARDO
54,900 EUR MIL -1,89%
OHB
290,500 EUR XETRA +3,75%
THALES
235,9000 EUR Euronext Paris -2,12%
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