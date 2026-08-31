OHB décroche un contrat de près de 1 MdEUR pour 18 satellites

Le groupe spatial allemand participera au déploiement de la future constellation européenne de communications sécurisées, dont les premiers satellites doivent être lancés en 2029.

OHB annonce avoir signé avec l'opérateur SES un contrat de près de 1 milliard d'euros pour développer et produire 18 plateformes satellitaires destinées au programme européen IRIS² (Infrastructure pour la résilience, l'interconnectivité et la sécurité par satellite).

Il s'agit du premier contrat majeur attribué dans le cadre de cette initiative, dont SES pilote le segment en orbite terrestre moyenne (MEO) au sein du consortium SpaceRISE, aux côtés d'Eutelsat et d'Hispasat.

IRIS² doit comprendre une constellation de 348 satellites en orbite terrestre basse (LEO) et moyenne, destinée à fournir des communications sécurisées aux utilisateurs publics et privés et à renforcer la souveraineté européenne.

Les 18 plateformes construites par OHB afficheront chacune une puissance maximale d'environ 15 kilowatts et une masse au lancement d'environ 2,6 tonnes. Les premiers satellites sont prévus en 2029, avant le lancement des premiers services en 2030.