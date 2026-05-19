OHB bondit en Bourse après la création d'une coentreprise dans le spatial

Le spécialiste allemand des technologies spatiales a annoncé la création d'une coentreprise avec Helsing, spécialiste européen de la défense. Une annonce qui fait bondir le titre, lequel s'adjuge plus de 17% à la Bourse de Francfort.

OHB et Helsing s'associent pour donner naissance à "KIRK", une coentreprise dédiée au développement d'un système spatial tactique de surveillance, de reconnaissance et de ciblage.

Les deux groupes prendront également la direction d'un consortium réunissant Helsing, OHB, Kongsberg Defence & Aerospace et Hensoldt.

Le projet vise à réduire fortement le délai entre la collecte de données et l'engagement d'une cible grâce à une approche centrée sur les logiciels et l'intelligence artificielle. Le système combinera ainsi des capacités de renseignement spatial et de ciblage en quasi-temps réel pour l'utilisation d'armes à longue portée.

Dans le détail, Helsing fournira ses technologies d'IA dédiées au traitement des données et à la reconnaissance automatisée des cibles, tandis qu'OHB apportera son expertise dans les systèmes spatiaux d'observation et de renseignement.

De leur côté, Hensoldt et Kongsberg contribueront notamment aux segments satellites, aux communications sécurisées et aux capacités C4ISR (commandement, contrôle, communications, informatique, renseignement, surveillance et reconnaissance).

Le consortium prévoit également d'associer des PME, des start-up et des fournisseurs afin de soutenir le développement d'une industrie spatiale allemande et européenne compétitive.

"De fait, cela remodèle l'industrie européenne de la défense en une mosaïque de contributeurs. Pour les contribuables, il s'agit d'une concurrence saine et, d'un point de vue stratégique, la diffusion des technologies et du savoir-faire sur différents sites présente des avantages", a commenté ce matin Pierre-Yves Gauthier, en charge du dossier chez AlphaValue.