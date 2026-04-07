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Ofi Invest Real Estate unifie ses activités sous une gouvernance unique
information fournie par AOF 07/04/2026 à 14:51

(AOF) - Ofi Invest Real Estate, pôle immobilier d’Ofi Invest, est devenu, depuis le 1er avril dernier, une société de gestion immobilière unique et régulée avec une nouvelle gouvernance. Afin de renforcer son ambition et maximiser la création de valeur immobilière, le pôle a fusionné ses deux sociétés dédiées distinctement à la gestion d’actifs immobiliers (Ofi Invest Real Estate SAS) et de gestion de fonds immobiliers (ex Ofi Invest Real Estate SGP), sous une seule et unique société dédiée à la gestion immobilière sous la marque Ofi Invest Real Estate.

Cette nouvelle organisation améliore la lisibilité de l'offre et permet de développer des solutions innovantes adaptées aux besoins de chacun de ses clients. Elle s'inscrit dans une stratégie commerciale combinant un élargissement de ses solutions immobilières avec une expansion nationale et internationale.

Pour diriger cette nouvelle structure, une gouvernance resserrée a été mise en place : Sébastien Chemouny est nommé directeur général, aux côtés de Grégoire Bailly-Salins, directeur général délégué en charge du business development et des investissements, et de Nicolas Gromakowski, directeur général délégué en charge des gestions.

Ofi Invest Real Estate regroupe l'ensemble des métiers de la chaîne de valeur en immobilier : la gestion de fonds et de mandats civils immobiliers - Loi Hoguet, l'investissement, le développement de projets, l'asset et le property management.

La société gère 10,2 milliards d'euros d'actifs bruts au 31 décembre 2025 et un patrimoine réparti dans 7 pays européens, composé de plus de 200 actifs immobiliers de toutes typologies.

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