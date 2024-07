Ofi Invest a fini d’intégrer Egamo

Le rapprochement aura pris six mois. Le 7 novembre dernier, Ofi Invest Asset Management annonçait la signature d’un partenariat de long terme avec le groupe Vyv comprenant la cession de sa filiale de gestion Egamo créée en 2008. Ofi Invest a fait savoir que le processus d’intégration est désormais achevé.

«L’intégration opérationnelle et juridique mais aussi des collaborateurs de la société Egamo au sein d’Ofi Invest Asset Management a pris effet au 1er juillet avec succès grâce à une efficacité remarquable des équipes qui ont collaboré et avec le concours du groupe Vyv. Jamais une opération de ce type n’aura été exécutée avec une telle rapidité», salue Jean-Pierre Grimaud, directeur général d’Ofi Invest.

Accueil des équipes

Ofi Invest a ainsi accueilli la quarantaine de collaborateurs d’Egamo dans son siège de la rue Vernier à Paris. Le groupe annonce en outre la nomination de Nicolas Demont, ex-directeur général d’Egamo, au poste de directeur général délégué, en charge de l’efficience opérationnelle chez Ofi Invest Asset Management et membre du comité de direction d’Ofi Invest. Frédérique Erdocio, jusqu’alors secrétaire générale d’Egamo, prend pour sa part le poste de directrice conformité, risques, en charge de la RSE, et membre du comité de direction d’Ofi Invest?; et Charles Bouffier, précédemment directeur général délégué en charge des gestions d’Egamo, occupe à présent le poste de directeur des affaires publiques chez Ofi Invest.

Côté produits, le changement de dénomination pour l’ensemble des fonds de la gamme Egamo est effectif, ils ont pris le préfixe Ofi Invest. A fin juin 2024, Ofi Invest Asset Management gérait 180,8 milliards d’euros d’actifs.

L'Agefi