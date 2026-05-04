((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Long Lake, SAC)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 19h30 GMT :

** La société d'investissement et de technologie Long Lake a annoncé son intention d'acquérir l'opérateur de voyages d'affaires American Express Global Business Travel pour 6,3 milliards de dollars dans le cadre d'une transaction entièrement en numéraire, pariant sur le fait que l'intelligence artificielle peut redéfinir l'avenir du secteur. nL4N41H119

** L'offre publique d'achat sans précédent de 56 milliards de dollars lancée par Ryan Cohen, directeur général de GameStop < GME.O >, sur eBay < EBAY.O >, une société bien plus importante, a suscité le scepticisme des investisseurs et des analystes, les actions du distributeur en ligne s'échangeant bien en dessous du prix de l'offre.

nL4N41H0LM

** SAC, l'exploitant de l'aéroport de Catane en Sicile, a déclaré avoir lancé un processus visant à céder une participation d'au moins 51 % dans la société. nL8N41H1S7

** Le fabricant d'équipements électriques Hubbell < HUBB.N > a annoncé avoir conclu un accord pour acquérir son concurrent NSI Industries, une société du portefeuille de Sentinel Capital Partners, pour 3 milliards de dollars en espèces.

nL4N41H0SU

** Oversea-Chinese Banking Corp < OCBC.SI > a annoncé que sa filiale indonésienne, PT Bank OCBC NISP < NISP.JK >, avait accepté de racheter les activités de banque de détail et de gestion de patrimoine de HSBC Holdings < HSBA.L > dans le pays.

nL4N41H0PM

** La société d'électricité brésilienne Axia Energia < AXIA5.SA > a accepté de céder ses participations minoritaires de 49 % dans quatre entités ad hoc de transport d'électricité à GEBBRAS, une filiale du groupe colombien Grupo Energia Bogota < GEB.CN >, a-t-elle indiqué.

nS0N416000

** Le groupe énergétique espagnol Repsol < REP.MC > a accepté de céder une participation de 49 % dans son plus important portefeuille d'actifs renouvelables en Espagne à la société Masdar des Émirats arabes unis, a rapporté le journal Cinco Dias, citant des sources anonymes proches des négociations.

nL8N41H0I1

** La société biopharmaceutique belge UCB < UCB.BR > a accepté d'acquérir la société privée Candid Therapeutics dans le cadre d'une transaction pouvant atteindre 2,2 milliards de dollars, ont annoncé dimanche les deux entreprises.

nFWN41F00M