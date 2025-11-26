((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: Grindr, Patria, Australia's National Storage REIT Mises à jour:)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT mercredi:

** Les actionnaires majoritaires de Grindr < GRND.N > Ray Zage et James Lu ont retiré leur offre de 3,46 milliards de dollars pour privatiser l'application de rencontres, ont déclaré les soumissionnaires mercredi.

** La société d'investissement brésilienne Patria < PAX.O > a déclaré qu'elle avait accepté d'acheter une participation de 51% dans Solis, une société locale axée sur les fonds d'investissement de droits de crédit.

** Naver Financial, une unité du géant sud-coréen de l'internet Naver < 035420.KS >, a accepté d'acquérir Dunamu, un opérateur du plus grand échange de crypto-monnaies du pays, Upbit, dans une transaction entièrement en actions évaluée à 15,13 trillions de wons (10,27 milliards de dollars).

** La société australienne National Storage REIT < NSR.AX > a déclaré avoir reçu une offre de rachat de 4,02 milliards de dollars australiens (2,61 milliards de dollars) de la part d'un consortium composé du gestionnaire d'actifs mondial Brookfield < BAM.N > et du fonds souverain de Singapour GIC Investments.

** Robinhood Markets < HOOD.O > et Susquehanna International Group ont conclu mardi un accord pour reprendre une bourse réglementée gérée par Miami International Holdings < MIAX.N >, donnant ainsi un coup de pouce majeur aux entreprises dans leur effort pour établir une place forte sur les marchés prédictifs.

