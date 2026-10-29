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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 29/10/2026 à 14:47

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: ADT, DoorDash)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées jeudi à 13 h 30 GMT:

** La société de sécurité résidentielle ADT ADT.N a annoncé avoir accepté d'être rachetée par Thrive Holdings dans le cadre d'une opération entièrement en numéraire qui valorise l'entreprise à environ 7,6 milliards de dollars.

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** DoorDash DASH.O a annoncé son intention d'acquérir Instacart CART.O dans le cadre d'une opération évaluée à environ 17 milliards de dollars, renforçant ainsi sa présence sur le marché américain en forte croissance de la livraison de courses alimentaires, alors que la concurrence entre les plateformes basées sur des applications s'intensifie.

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** La société américaine de capital-investissement Carlyle

CG.O et la BERD ont convenu de céder la société énergétique roumaine Black Sea Oil & Gas à la société néerlandaise Mazarine, a déclaré Carlyle, sans dévoiler le montant de la transaction.

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** Marvell Technology MRVL.O est en pourparlers avancés en vue d'acquérir le fabricant de composants optiques pour centres de données Lumentum Holdings LITE.O ; l'annonce de cette opération pourrait intervenir dès la semaine prochaine, a déclaré mercredi à Reuters une source proche du dossier.

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Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

DOORDASH RG-A
176,9100 USD NASDAQ +4,38%
INSTACART (MAPLEBEAR)
57,1300 USD NASDAQ -2,21%
LUMENTUM HLDNGS
932,5928 USD NASDAQ +2,04%
MARVELL
221,3600 USD NASDAQ -12,04%
THE CARLYLE GRP
40,2400 USD NASDAQ +3,02%
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