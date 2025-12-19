 Aller au contenu principal
Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 19/12/2025 à 15:58

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajouts: BioMarin Pharmaceutical, EssilorLuxottica Mises à jour: MUFG, Coty)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées à 1430 GMT vendredi:

** BioMarin Pharmaceutical < BMRN.O > a déclaré qu'elle allait acquérir Amicus Therapeutics < FOLD.O > pour environ 4,8 milliards de dollars, élargissant ainsi sa présence dans les maladies métaboliques rares.

nL4N3XP0Y9

** Leonardo Maria Del Vecchio, l'un des héritiers du fondateur du géant de la lunetterie EssilorLuxottica < ESLX.PA >, a déclaré avoir acheté 30 % du quotidien italien de droite "Il Giornale", dans le but de construire un empire médiatique plus important.

nL8N3XP0NT

** Le japonais MUFG < 8306.T > va acquérir une participation de 20% dans la société de crédit non bancaire indienne Shriram Finance Ltd ( SFL) < SHMF.NS > pour 4,4 milliards de dollars, ont déclaré les sociétés, ce qui représente le plus important investissement transfrontalier dans le secteur financier indien.

nL4N3XP0FM

** Coty < COTY.N > a vendu sa participation restante de 25,8% dans la marque de produits capillaires Wella à KKR < KKR.N > pour 750 millions de dollars, tout en conservant des droits sur une part de toute vente future ou sur le produit d'une première offre publique, a déclaré le fabricant américain de cosmétiques.

nL4N3XP0H0

** Le conglomérat portugais Semapa < SEM.LS > a accepté de vendre son cimentier Secil à l'espagnol Cementos Molins < CMTM.SCT > pour une valeur d'entreprise de 1,4 milliard d'euros (1,64 milliard de dollars), a indiqué le conglomérat.

nL8N3XP0F9

** Clariant < CLN.S > a vendu ses activités au Venezuela à CMV Quimica pour environ 1,4 million de francs suisses (1,76 million de dollars), dans le cadre d'une restructuration en cours, a indiqué le fabricant de produits chimiques spécialisés dans un communiqué.

nL8N3XP08D

** La société minière canadienne Lundin Mining < LUN.TO > a déclaré jeudi qu'elle prévoyait de vendre sa mine de nickel-cuivre Eagle et l'usine de Humboldt à Talon Metals < TLO.TO > en échange d'actions, créant ainsi une société américaine pure-play de nickel-cuivre.

nL4N3XP05P

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMICUS THERA
14,1994 USD NASDAQ +30,39%
BIOMARIN PHARM
61,0050 USD NASDAQ +17,43%
CLARIANT
7,125 CHF Swiss EBS Stocks -1,32%
COTY RG-A
3,305 USD NYSE +1,85%
ESSILORLUXOTTICA
276,7000 EUR Euronext Paris +0,14%
KKR & CO
130,930 USD NYSE -0,86%
LUNDIN MINING
28,660 CAD TSX +3,02%
M'BISHI UFJ FINL
13,464 EUR Tradegate +1,28%
M'BISHI UFJ FINL
15,7450 USD OTCBB 0,00%
SEMAPA
20,7500 EUR Euronext Lisbonne +22,06%
TALON METALS CORP
0,530 CAD TSX +27,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

