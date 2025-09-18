((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute: Spire Healthcare, TikTok, Nvidia, Radian Group, Gazprom, Crédit Agricole, Advent International, Norma Group, Mediobanca, Atlassian, Sumitomo Mitsui Financial Group)

Les offres, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été signalées avant 1945 GMT jeudi:

** Le groupe britannique d'hôpitaux privés Spire Healthcare

SPI.L a déclaré avoir entamé des discussions avec plusieurs parties pour explorer des options stratégiques, y compris une vente potentielle de la société.

** Le président Donald Trump a déclaré à Fox News qu'il semblait que la Chine avait approuvé un accord sur TikTok, après avoir annoncé en début de semaine un accord avec la Chine qui permettrait à l'application de vidéos courtes de continuer à fonctionner aux États-Unis.

** Nvidia NVDA.O a déclaré qu'il investirait 5 milliards de dollars dans Intel INTC.O , apportant son soutien au fabricant de puces américain en difficulté, quelques semaines seulement après que la Maison Blanche ait conclu un accord extraordinaire pour que le gouvernement fédéral prenne une participation massive dans l'entreprise.

** Radian Group RDN.N a déclaré jeudi qu'il achèterait la société britannique Inigo pour 1,7 milliard de dollars, alors que l'assureur hypothécaire américain cherche à se transformer en un assureur spécialisé multirisque mondial, ce qui a fait grimper ses actions de près de 7 %.

** Le ministère allemand de l'économie, qui supervise la propriété de l'ancienne unité de Gazprom GAZP.MM , SEFE, est ouvert à l'idée de combiner tout ou partie de l'entreprise avec Uniper UN0k.DE , selon deux personnes familières de l'affaire.

** Le directeur général de Banco BPM, Giuseppe Castagna, a déclaré qu'une fusion avec la branche italienne du Crédit Agricole CAGR.PA était "l'opportunité la plus claire" pour sa banque, mais qu'il y en avait d'autres, comme un accord avec Monte dei Paschi BMPS.MI .

** Advent International a étudié la possibilité d'une offre pour l'administrateur de fonds britannique JTC JTC.L, selon deux personnes familières avec le sujet, ce qui pourrait ajouter à la guerre des offres pour l'entreprise.

** L'équipementier automobile et industriel allemand Norma Group

NOEJ.DE a déclaré avoir reçu des offres fermes de la part d'un petit nombre de soumissionnaires pour l'acquisition de son activité de gestion de l'eau.

** Alberto Nagel, le directeur de longue date de Mediobanca

MDBI.MI , a démissionné en même temps que le conseil d'administration après avoir perdu la bataille contre le rachat par Monte dei Paschi di Siena BMPS.MI , l'une des opérations qui redessinent la carte du secteur bancaire italien.

** Atlassian < TEAM.O > a déclaré avoir accepté d'acquérir la plateforme d'intelligence des développeurs DX pour environ 1 milliard de dollars en espèces et en actions restreintes, dans le but d'améliorer l'expérience des clients en fournissant des informations sur les investissements dans l'intelligence artificielle.

** Le Japonais Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 8316.T envisage d'augmenter sa participation dans la banque d'investissement américaine Jefferies JEF.N à environ 20 %, selon Bloomberg News.

** Roche a accepté d'acheter la société américaine de biotechnologie 89bio < ETNB.O > pour un montant pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards de dollars, se joignant ainsi à une course pour offrir de nouveaux traitements contre les maladies du foie qui complètent une poussée intense dans le domaine des médicaments amaigrissants.

** Le fabricant brésilien de cosmétiques Natura < NATU3.SA > a conclu un accord contraignant pour vendre Avon International à un véhicule d'acquisition qui est une filiale de Regent, a déclaré la société dans un dépôt de titres.

** Le groupe immobilier Hongkong Land < HKLD.SI > a déclaré qu'il avait accepté de vendre son activité de développement résidentiel MCL Land à une unité du conglomérat malaisien Sunway < SWAY.KL > pour un montant de 739 millions de dollars de Singapour (577,98 millions de dollars).

** Mercury13 a pris une participation majoritaire dans le club anglais de deuxième division Bristol City Women, a déclaré le groupe propriétaire de plusieurs clubs, ce qui constitue son deuxième investissement européen après l'acquisition d'une participation majoritaire dans le club italien Como Women l'année dernière.

** Les sociétés de capital-investissement Blackstone < BX.N > et TPG < TPG.O > ont ravivé leur intérêt pour l'acquisition de la société de diagnostic médical Hologic < HOLX.O > dans ce qui pourrait être l'une des plus importantes opérations de privatisation dans le secteur de la santé cette année, a déclaré mercredi une personne proche de la transaction.

