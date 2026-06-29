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Offres du jour-Fusions et acquisitions
information fournie par Reuters 29/06/2026 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajouts: Actualités Clevertech: Rocket Lab, Martin Marietta Materials, Zymeworks, Matador Resources)

Les offres publiques d'achat, fusions, acquisitions et cessions suivantes ont été annoncées lundi à 13 h 30 GMT:

** Rocket Lab RKLB.O a conclu un accord de 8 milliards de dollars pour acquérir le fournisseur de communications par satellite Iridium Communications IRDM.O , pariant que le fait de tout posséder, des fusées aux réseaux satellitaires, définira la prochaine génération d’entreprises spatiales. nL6N4310O4

** Matador Resources MTDR.N a annoncé que sa coentreprise de transport et de distribution, San Mateo Midstream, allait acquérir les unités d’exploitation de Cardinal Midstream Partners pour 752 millions de dollars en numéraire, élargissant ainsi sa présence dans le domaine de la collecte et du traitement du gaz naturel dans le bassin du Delaware.

nL4N4310RJ

** Le groupe de capital-investissement CVC Capital Partners

CVC.AS a conclu un accord en vue d’acquérir la société italienne d’automatisation industrielle Clevertech auprès de la famille Reggiani, a-t-il annoncé. nL6N4310PK

** CVC a également conclu un accord en vue d’acquérir le fabricant italien d’ingrédients pour desserts Irca auprès d’Advent International. nL6N4310JA

** Martin Marietta Materials MLM.N a annoncé qu’elle fusionnerait avec le fournisseur de calcaire Lhoist North America dans le cadre d’une opération en numéraire et en actions d’une valeur de 13,5 milliards de dollars, l’entreprise de matériaux de construction cherchant à tirer parti de la demande croissante de produits à base de chaux. nL4N4310UP

** Zymeworks ZYME.O a annoncé qu’elle allait acquérir Theravance Biopharma TBPH.O pour 929 millions de dollars en espèces, marquant ainsi l’entrée de ce laboratoire pharmaceutique spécialisé en oncologie sur le segment très concurrentiel des maladies respiratoires. nL4N4310R7

** L'entreprise de construction turque Libco Insaat a signé un accord en vue d'acquérir une participation de 32 % dans le conglomérat turc Tekfen Holding TKFEN.IS , moins d’un mois après que le fonds de retraite militaire turc Oyak a entamé des négociations en vue d’acquérir une participation distincte.

nL6N4310J0

** Le groupe britannique de capital-investissement Bridgepoint BPTB.L a accepté d’acquérir l’activité immobilière de la société américaine Kayne Anderson dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 1,4 milliard de dollars, a-t-il annoncé, ce qui a fait grimper son cours de plus de 10 %.

nL4N4310E7

** Ipsen IPN.PA va racheter la société américaine Kartos Therapeutics pour 450 millions de dollars afin d’élargir son portefeuille de produits oncologiques avec un traitement contre le cancer du sang en phase avancée, a annoncé la société française de biotechnologie. nL6N4310GH

** Le prestataire de soins suédois Ambea AMBEA.ST a déclaré avoir lancé une offre publique d’achat recommandée sur son homologue Humana HUMAN.ST , valorisant la société à environ 2,96 milliards de couronnes suédoises (soit 304,13 millions de dollars). nL8N431050

** L'opérateur américain de gazoducs Williams WMB.N est en pourparlers avancés en vue d'acquérir son concurrent Momentum Midstream, opérateur de gazoducs, pour environ 5,5 milliards de dollars, a rapporté dimanche Bloomberg News, citant des sources proches du dossier. nL6N4300AA

** La société énergétique finlandaise Fortum FORTUM.HE a convenu des conditions d’une offre publique d’achat volontaire, conditionnelle et recommandée, visant à racheter toutes les actions du groupe norvégien Elmera ELMRA.OL , pour une valeur d’environ 5,1 milliards de couronnes norvégiennes (513,55 millions de dollars), surpassant ainsi une offre concurrente dévoilée la semaine dernière. nL6N4310I7

** Des véhicules d’investissement gérés par Sixth Street ont convenu d’acquérir une participation majoritaire dans Monument Re, un réassureur basé aux Bermudes et spécialiste de la consolidation de portefeuilles d’assurance-vie européens.

nL6N4310JN

** L'entreprise de construction turque Libco Insaat a signé un accord en vue d'acquérir une participation de 32 % dans le conglomérat turc Tekfen Holding TKFEN.IS . nL6N4310J0

Fusions / Acquisitions

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IPSEN
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IRIDIUM COMM
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MARTIN MARIETTA
584,370 USD NYSE -5,11%
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50,380 USD NYSE +1,27%
Pétrole Brent
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Pétrole WTI
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ROCKET LAB
91,0500 USD NASDAQ +7,70%
THERAVANCE BIOPH
17,0901 USD NASDAQ -3,06%
WILLIAMS COMPANI
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ZYMEWORKS
22,2550 USD NASDAQ -7,85%
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